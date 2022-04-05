Из-за циничных преступлений оккупантов в городе нет света, связи, тепла, воды. А также у 130 тысяч жителей проблемы с лекарством и едой.

Важно В Донецкой области расстреляли микроавтобус с волонтерами: количество погибших и пострадавших уточняют

Мариуполь уже 40 дней в аду

40 дней ада в Мариуполе. Приазовская крепость в пламени и пепле. Разрушенная. Но не покоренная,

– сообщили в "Азове".

Именно бойцы выложили видео города. Там видны десятки обстрелянных домов и ни одного живого человека на улицах. Только кое-где идет дым с фасадов, в которые попали русские оккупанты. На улицах кое-где сожжены автомобили.

Мариуполь очень пострадал из-за атак врага: смотрите видео

Кстати, мэр города сообщал, что в настоящее время в Мариуполе до сих пор остается ориентировочно 130 тысяч гражданских, ожидающих эвакуации под постоянными обстрелами.

Смотрите также: Путину помешает Мариуполь, – военный эксперт – видео