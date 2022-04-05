Через цинічні злочини окупантів у місті немає світла, зв'язку, тепла, води. А також у 130 тисяч мешканців проблеми з ліками та їжею.

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Маріуполь вже 40 днів у пеклі

40 днів пекла в Маріуполі. Приазовська фортеця в полум'ї та попелі. Зруйнована. Та не скорена,

– повідомили у "Азові".

Саме бійці виклали відео міста. Там видно десятки обстріляних будинків та жодної живої людини на вулицях. Тільки подекуди йде дим з фасадів, у які вгатили російській окупанти. На вулицях подекуди спалені автівки.

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До речі, мер міста повідомляв, що наразі у Маріуполі досі залишається орієнтовно 130 тисяч цивільних, які чекають на евакуацію під постійними обстрілами.

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