Поэтому, к сожалению, есть много пострадавших и погибших. Об этом рассказал заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко в едином телемарафоне, сообщает 24 Канал.
Больше об этом Террористический удар России по Днепру: есть жертвы и по меньшей мере 39 раненых, в том числе детей
Разрушены 72 квартиры
Он сообщил, что по состоянию на 18:55 известно о 39 раненых, среди которых – семеро детей. Все они находятся в разных больницах Днепра. Также, к сожалению, уже пятерых погибших достали из-под завалов.
Однако количество жертв еще может возрасти и возрасти кардинально. Ведь в разрушенном подъезде было 72 квартиры, где, согласно пропискам, проживало от 100 до 200 украинцев. Среди них – несколько десятков детей.
Сейчас на месте трагедии продолжаются спасательные работы. В частности, разбирают завалы и помогают людям, которые в результате обвала не могут выбраться из своих квартир.
Все есть, спасательные службы там работают, есть и ГСЧС, и полиция, и кинологические отряды приехали сразу для того, чтобы помочь находить людей под завалами. Будем надеяться, что те, кто под завалами, живы и мы сможем их спасти,
– сказал Кирилл Тимошенко.
Помощь уцелевшим
В результате попадания обрушился не только подъезд, но и выбило окна во всем длинном доме. Также он полностью отрезан от всех коммунальных услуг.
Поэтому власти города и области приняли решение расселить людей по всему Днепру. А это – более 1000 человек.
Есть где расселить, с этим тоже нет проблем, всех расселяем,
– подчеркнул Кирилл Тимошенко.
Ракетный обстрел Днепра: что известно
- Во время массированной ракетной атаки по Украине страна-террористка около 16 часов попала в жилой дом в Днепре.
- По данным Валентина Резниченко, среди пострадавших детей младшему – всего три года. Также российская атака на Днепр унесла по меньшей мере 5 жизней.
- За этот удар Андрей Ермак назвал россиян террористами, которые должны быть наказаны.