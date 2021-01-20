Разрушительный взрыв в Мадриде: что известно о жертвах и пострадавших
Мощный взрыв, который прогремел 20 января в центре Мадрида, унес жизни 2 людей. Кроме этого, по меньшей мере 6 человек пострадали.
О смертельных случаях в результате инцидента сообщил мэр города Хосе Луис Мартинес Алмейда, пишет Marca.
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Как сообщили в службе экстренной помощи, погибла 80-летняя женщина и мужчина, о котором пока нет дополнительной информации. Еще один человек пропал, его разыскивают.
Жертв в школе рядом с поврежденным зданием не обнаружили, хотя во двор попали несколько обломков. Соседний дом для пожилых людей уже эвакуировали, жертв там также нет.
Что происходит на месте взрыва: смотрите трансляцию El Mundo
Что известно о взрыве в Мадриде
- Мощный взрыв прогремел 20 января около 15:00 в центре испанской столицы.
- По предварительной информации, он мог произойти в результате утечки газа.
- На место сразу прибыли спасательные службы, проводилась эвакуация.
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