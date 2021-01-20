Мощный взрыв, который прогремел 20 января в центре Мадрида, унес жизни 2 людей. Кроме этого, по меньшей мере 6 человек пострадали.

О смертельных случаях в результате инцидента сообщил мэр города Хосе Луис Мартинес Алмейда, пишет Marca.

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Как сообщили в службе экстренной помощи, погибла 80-летняя женщина и мужчина, о котором пока нет дополнительной информации. Еще один человек пропал, его разыскивают.

Жертв в школе рядом с поврежденным зданием не обнаружили, хотя во двор попали несколько обломков. Соседний дом для пожилых людей уже эвакуировали, жертв там также нет.

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