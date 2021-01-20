Потужний вибух, який пролунав 20 січня у центрі Мадрида, забрав життя 2 людей. Крім цього, щонайменше 10 людей постраждали.

Про перші смертельні випадки внаслідок інциденту повідомив мер міста Хосе Луїс Мартінес Алмейда. Рятувальники продовжують працювати на місці події, про це пише Marca.

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Жертв у школі поруч із пошкодженою будівлею не виявили, хоча на подвір'я потрапили кілька уламків. Сусідній будинок для похилих людей уже евакуювали, жертв там також немає.

Що відбувається на місці вибуху: дивіться трансляцію El Mundo

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