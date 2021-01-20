Руйнівний вибух у Мадриді: що відомо про жертв та потерпілих
Потужний вибух, який пролунав 20 січня у центрі Мадрида, забрав життя 2 людей. Крім цього, щонайменше 10 людей постраждали.
Про перші смертельні випадки внаслідок інциденту повідомив мер міста Хосе Луїс Мартінес Алмейда. Рятувальники продовжують працювати на місці події, про це пише Marca.
Детальніше У центрі Мадрида прогримів потужний вибух: кілька будівель зруйновані – фото, відео
Жертв у школі поруч із пошкодженою будівлею не виявили, хоча на подвір'я потрапили кілька уламків. Сусідній будинок для похилих людей уже евакуювали, жертв там також немає.
Що відбувається на місці вибуху: дивіться трансляцію El Mundo
Що відомо про вибух у Мадриді
- Потужний вибух прогримів 20 січня близько 15:00 у центрі іспанської столиці.
- За попередньою інформацією, він міг статися внаслідок витоку газу.
- На місце одразу прибули рятувальні служби, проводилася евакуація.
Поділитися новиною