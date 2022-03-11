В частности, чемпионат мира по кольцевым автогонкам "Формула-1" решил отказаться от всех легальных способов просмотра этого спорта в России. Главная причина – военное вторжение России в Украину.

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Новые ограничения для России

Формула-1 разрывает все связи с Россией, являющейся государством-агрессором. Сначала чемпионат расторг контракт на гран-при России . Теперь Формула-1 прекращает сотрудничество с российским федеральным спортивным телеканалом "Матч ТВ". Речь идет о расторжении контракта на региональные права на трансляции автогонок.

Аналогично прекращаются все подписные услуги Формулы-1. Это означает, что болельщики в России больше не смогут легально смотреть их трансляции, а также получить доступ к F1 TV Pro и архивным службам. За исключением пиратских копий, Формула-1 вообще не будет доступна в России.

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