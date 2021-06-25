Мне может что-то не нравиться, – Разумков

Спикер Верховной Рады работает на своем направлении. Об этом он заявил на пресс-конференции 25 июня.

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Я являюсь членом команды. Надеюсь, что эффективно выполняю все те функции и обязанности, которые взял на себя во время предвыборной кампании,

– сказал политик.

Он отметил, что продолжает работать и считает себя членом команды: "В команде главное – принципы, с которыми мы все пришли. Я считаю, что свои не предал".

По словам Разумкова, ему может что-то нравиться, или же – не нравиться, однако это его личное дело.

Смотрите видео с пресс-конференции Разумкова:

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