Мне может что-то не нравиться, – Разумков
Спикер Верховной Рады работает на своем направлении. Об этом он заявил на пресс-конференции 25 июня.
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Я являюсь членом команды. Надеюсь, что эффективно выполняю все те функции и обязанности, которые взял на себя во время предвыборной кампании,
– сказал политик.
Он отметил, что продолжает работать и считает себя членом команды: "В команде главное – принципы, с которыми мы все пришли. Я считаю, что свои не предал".
По словам Разумкова, ему может что-то нравиться, или же – не нравиться, однако это его личное дело.
Смотрите видео с пресс-конференции Разумкова:
Слухи о конфликте между Разумковым и Зеленским: главное
- В феврале 2021 года СМИ заявили, что президент Владимир Зеленский якобы хочет заменить Разумкова на вице-спикера Руслана Стефанчука. Мол, в офисе Президента не одобряют самостоятельность председателя Рады.
- В тот же месяц Разумков обогнал президента по уровню доверия от украинцев. Тогда 32% опрошенных заявили, что больше верят спикеру парламента, и лишь 26,5% выбрали Зеленского.
- Суть вероятного конфликта может заключаться в том, что спикер Рады раскритиковал президентский закон об олигархах, был единственным членом СНБО, который не голосовал за санкции против Тараса Козака и тому подобное.