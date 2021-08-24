Текст постановления опубликовали в телеграмме украинского парламента. Речь идет об усилении сотрудничества в рамках Крымской платформы, чтобы эффективно противодействовать российской агрессии.

К теме В Киеве проходит саммит Крымской платформы: заявления участников мероприятия

Этим документом Верховная Рада обратилась к:

Генассамблеи ООН

ПАСЕ

Европарламента.

Эти органы украинские законодатели просят принять резолюции в поддержку Крымской платформы. Также Украина просит государства-члены активно участвовать в инициативе.

Разумков подписал постановление после Крымской платформы / Фото ВР

О чем говорится в совместной декларации саммита

Отметим, что после международного события участники подписали открытую декларацию – присоединиться к которой могут и другие страны. В документе говорится о признании суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ.

Актуально Зеленский и Мишель подвели итоги Крымской платформы и пошли к опере

Подписанты отметили, что продолжают осуждать временную оккупацию и незаконную аннексию Крыма, которая является прямым вызовом международной безопасности.

Интересно! В заключительной речи саммита президент Владимир Зеленский отметил, что одну строчку в декларации оставят для представителя России. Он думает, что эту подпись поставят последней – на последней Крымской платформе, которая состоится в Ялте.