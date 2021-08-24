Текст постанови опублікували у телеграмі українського парламенту. Мовиться про посилення співпраці у рамках Кримської платформи, аби ефективно протидіяти російській агресії.

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Цим документом Верховна Рада звернулась до:

Генасамблеї ООН

ПАРЄ

Європарламенту.

Ці органи українські законодавці просять ухвалити резолюції на підтримку Кримської платформи. Також Україна просить держави-члени активно долучатись до ініціативи.

Разумков підписав постанову після Кримської платформи / Фото ВР

Про що мовиться у спільній декларації саміту

Зазначимо, що після міжнародної події учасники підписали відкриту декларацію – долучитись до якої можуть й інші країни. У документі мовиться про визнання суверенітету, незалежності, і територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

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Підписанти зазначили, що продовжують засуджувати тимчасову окупацію та незаконну анексію Криму, яка є прямим викликом міжнародній безпеці.

Цікаво! У завершальній промові саміту президент Володимир Зеленський зазначив, що один рядок у декларації залишать для представника Росії. Він думає, що цей підпис поставлять останнім – на останній Кримській платформі, яка відбудеться в Ялті.