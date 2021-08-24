Текст постанови опублікували у телеграмі українського парламенту. Мовиться про посилення співпраці у рамках Кримської платформи, аби ефективно протидіяти російській агресії.
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Цим документом Верховна Рада звернулась до:
- Генасамблеї ООН
- ПАРЄ
- Європарламенту.
Ці органи українські законодавці просять ухвалити резолюції на підтримку Кримської платформи. Також Україна просить держави-члени активно долучатись до ініціативи.
Разумков підписав постанову після Кримської платформи / Фото ВР
Про що мовиться у спільній декларації саміту
Зазначимо, що після міжнародної події учасники підписали відкриту декларацію – долучитись до якої можуть й інші країни. У документі мовиться про визнання суверенітету, незалежності, і територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів.
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Підписанти зазначили, що продовжують засуджувати тимчасову окупацію та незаконну анексію Криму, яка є прямим викликом міжнародній безпеці.