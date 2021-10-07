Об этом глава провластной фракции сообщил во время брифинга в кулуарах Рады.

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В списке его (Разумкова – 24 канал) есть три человека, которых он действительно рекомендовал и привел. Господин Мокан, госпожа Нелли Яковлева и господин Козак. Три человека, которых он, действительно записал в список своей рукой,
– сказал Давид Арахамия.

Представители СМИ и журналисты указали нардепу, что бывший спикер рекомендовал гораздо больше людей в список "Слуги народа". Однако председатель провластной фракции возразил и сказал, что он и сам многих знал.

"Слуга народа" и Разумков не могут быть вместе

Давид Арахамия заметил, что "Слуга народа" и Разумков больше не могут быть вместе, потому что экс-глава Рады желает быть самостоятельным политиком.

Нардеп добавил, что бывший спикер будет создавать свое отдельное объединение.

Брифинг Давида Арахамия: смотрите видео

Отставка Разумкова: что известно

  • Официальная процедура отзыва Разумкова с должности спикера стартовала 4 октября. Уже 5 октября его отстранили от ведения заседаний на 2 дня.
  • На внеочередном заседании 7 октября парламентарии проголосовали за отставку Разумкова с должности председателя Рады. В "Слуге народа", заявили, что он отступил от общих принципов и больше не член команды.
  • Сам уже экс-глава Рады в своей речи напомнил о предвыборных обещаниях и поблагодарил за 2 года работы. Он добавил, что его принципы не изменились. Напоследок Разумков призвал всех оставаться людьми.