Спикер парламента Дмитрий Разумков прокомментировал кадровые изменения в "Нафтогазе". Он заявил, что государственное управление в Украине должно происходить в рамках закона.

Об этом он сообщил во время брифинга в Верховной Раде 29 апреля, отвечая на вопросы журналистов.

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Дмитрий Разумков обратил внимание на соответствие кадровых изменений в "Нафтогазе" законодательству. По словам спикера парламента, выглядит немного странно, когда глава "Нафтогаза" узнает о том, что его уволили, как он отметил, из новостей.

Глава Верховной Рады добавил, что, по закону, увольнение главы "Нафтогаза" происходит наблюдательным советом компании.

Насколько мы видим из СМИ, наблюдательный совет такого решения не принимал, поэтому могут быть дискуссии в судах, могут быть иски, главное, чтобы за эти иски потом снова не уплатило украинское общество,

– подчеркнул он.

Обратите внимание! Андрея Коболева уволили с должности главы компании 28 апреля. Он возглавлял "Нафтогаз" еще с марта 2014 года. Чиновник заявил, что о своем увольнении узнал из СМИ.

Добавим, что накануне в "Нафтогазе" отчитались о миллиардных убытках в 2020 году. Как следствие – Кабмин уволил Андрея Коболева с должности главы компании. Вместо Коболева Юрия Витренко назначили новым главой "Нафтогаза", он займет должность с 29 апреля.