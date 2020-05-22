Разумков рассказал о личных отношениях с президентом Зеленским

В последнее время говорят, что отношения между спикером Рады Дмитрием Разумковым и президентом Владимиром Зеленским – не очень и гарант недоволен. Однако сам спикер утверждает, что не вынуждает парламент голосовать и лично часто общается с президентом.

Отношения с президентом

Об общении с президентом сам Разумков рассказал в эксклюзивном интервью 24 каналу в программе "Перекрестный допрос".

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Он отметил, что общается с президентом Зеленским так часто, насколько это возможно.

Минимум раз в неделю мы видимся. В телефонном режиме общаемся, когда необходимо. Если есть вопросы, то бывает и по несколько раз на день. Но мне кажется, что абсолютно нормальная конструктивная работа, диалог. Все хорошо,

– отметил Разумков.

На вопрос журналистки, или спикером недовольны из-за того, что он не действует, как его предшественники, которые ставили на голосование законопроект 28 раз, Разумков ответил: "Я не играю с регламентом. Не надо играть с законами. Я не ставил ни разу какой-то из законопроектов дважды"

"Я действую в рамках того регламента, который есть. Ведь именно согласно ему должны действовать народные депутаты. Я – также народный депутат, несмотря на то, что я – председатель Верховной Рады. И в дальнейшем я буду действовать так же. Думаю, что именно это дает возможность часто достигать консенсуса вокруг тех или иных вещей. И никто не может сказать, что ты относишься как-то не так к другому нардепу – как из большинства, так и к представителям других политических сил, представленных в парламенте. Парламент должен оставаться парламентом", – отметил Разумков.

Как происходит голосование

К тому же, журналисты утверждали, что слова спикера "прошу поддержать" – означают, что "Слуга народа" должна единогласно проголосовать "за". А "прошу определяться и голосовать" – значит, что каждый может голосовать по своему усмотрению. Разумков же утверждает, что "это совсем не всегда было именно так".

Я также выражаю свою позицию. Народные депутаты имеют право выступить от фракции. У нас в этом плане меньше возможностей. У меня есть свое видение тех или иных законопроектов. Поэтому это можно расценивать так,

– сказал Разумков.

Интервью с Дмитрием Разумковым в программе "Перекрестный допрос" на 24 канале: видео