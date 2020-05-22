Разумков розповів про особисті стосунки з президентом Зеленським

Останнім часом кажуть, що стосунки між спікером Ради Дмитро Разумковим та президентом Володимиром Зеленським – не дуже й гарант незадоволений. Проте сам спікер стверджує, що не змушує парламент голосувати й особисто часто спілкується з президентом.

Стосунки з президентом

Про спілкування з президентом сам Разумков розповів в ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу в програмі "Перехресний допит".

Читайте повністю інтерв'ю Чи розпустить Зеленський Раду вдруге: відверте інтерв'ю з Разумковим

Він зазначив, що спілкується із президентом Зеленським часто, наскільки це можливо.

Мінімум раз на тиждень ми бачимось. У телефонному режимі спілкуємось, коли необхідно. Якщо є питання, то буває й по кілька разів на день. Але мені здається, що абсолютно нормальна конструктивна робота, діалог. Усе добре,

– наголосив Разумков.

На запитання журналістки, чи спікером незадоволені через те, що він не діє, як його попередники, які ставили на голосування законопроєкт 28 разів, Разумкові відповів: "Я не граюся з регламентом. Не треба гратися із законами. Я не ставив жодного разу якийсь із законопроєктів двічі"

"Я дію в рамках того регламенту, який є. У рамках Конституції. Адже саме згідно з ними повинні діяти народні депутати. Я – також народний депутат, попри те, що я – голова Верховної Ради. І надалі я діятиму так само. Думаю, що саме це дає можливість часто досягати консенсусу навколо тих чи інших речей. І ніхто не може сказати, що ти ставишся якось не так до іншого нардепа – як із більшості, так і до представників інших політичних сил, представлених у парламенті. Парламент повинен залишатися парламентом", – зазначив Разумков.

Інтерв'ю з Дмитром Разумковим у програмі "Перехресний допит" на 24 каналі: відео