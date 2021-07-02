Об этом Разумков заявил во время брифинга парламента 2 июля. Он отметил, что в принятом законе есть коллизия.

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Две нормы можно по-разному трактовать

Две нормы можно совершенно по-разному трактовать: либо усиление роли международных экспертов, либо ослабление. Согласно действующему регламенту Верховной Рады и Конституции, на уровне парламента исправить принятый закон нельзя,

– пояснил Разумков.

Именно из-за этого технического нюанса глава государства может ветировать закон и вернуть в парламент. А уже тогда, говорит спикер, нардепы устранят все неточности.

Интересно! Такая ошибка в законе вышла из-за принятия двух противоречивых поправок относительно участия международных экспертов.

Рада уже разблокировала подписание закона

Отметим, на принятый закон нардепы сразу подали два законопроекта, которые блокировали его подписания. Эти две инициативы нардепы уже отклонили.

Кратко о законе о ВККС: