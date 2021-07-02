Про це Разумков заявив під час брифінгу парламенту 2 липня. Він зазначив, що в ухваленому законі є колізія.

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Дві норми можна по-різному трактувати

Дві норми можна абсолютно по-різному трактувати: або посилення ролі міжнародних експертів, або применшення. Згідно з діючим регламентом Верховної Ради і Конституцією, на рівні парламенту виправити ухвалений закон не можна,

– пояснив Разумков.

Саме через цей технічний нюанс глава держави може заветувати закон і повернути в парламент. А вже тоді, каже спікер, нардепи усунуть всі неточності.

Цікаво! Така помилка у законі вийшла через ухвалення двох суперечливих поправок щодо участі міжнародних експертів.

Рада уже розблокувала підписання закону

Зазначимо, на ухвалений закон нардепи одразу подали два законопроєкти, які блокували його підписання. Ці дві ініціативи нардепи вже відхилили.

Коротко про закон про ВККС: