Там привітали перезапуск цього органу й заявили, що готові призначити своїх експертів до конкурсної комісії. Таку заяву зробив у своєму твітері посол Євросоюзу в Україні Мааті Маасікас.

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Що ще кажуть в ЄС

Ухвалення документу щодо ВККС він назвав рішучим кроком до реформи судової системи. Водночас Маасікас звернув увагу на те, що необхідно реформувати й Вищу раду юстиції, аби судова реформа була справді всеосяжною. Він уточнив, що відповідний законопроєкт наразі ще розробляють.

Реакція США

В американському посольстві також привітали Україну з ухваленням цього документа. Й зазначили, що чекають і на підтримку законопроєкту №5068 про реформування Вищої ради правосуддя. Там наголосили, що цей крок зможе "доповнити сьогоднішнє досягнення".

Важливо, що народні депутати підтримали правку №453 до відповідного законопроєкту. Згідно з нею, вирішальний голос у конкурсній комісії з відбору членів ВККС матимуть саме міжнародні експерти.