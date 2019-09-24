Разумков и министры нового правительства записали обращение на языке жестов: видео
Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков и некоторые министры нового правительства записали короткие видеролики, посвященные Международному дню жестовых языков, который отмечается 23 сентября.
Чиновники поздравили зрителей и призвали их к взаимопониманию.
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В частности, Дмитрий Разумков пообещал поддержку и содействие развитию жестового языка в Украине.
Смотрите видео: Разумков обратился на языке жестов
Видеообращение записали министр иностранных дел Вадим Пристайко, министр экономического развития Тимофей Милованов, министр образования Анна Новосад, министр социальной политики Юлия Соколовская и другие.
Смотрите видеообращение министров:
Что известно о Международном дне жестовых языков и флешмобе к этому празднику?Международный день жестовых языков был принят на 72-й сессии Генассамблеи ООН в 2017 году. Отмечают этот день ежегодно 23 сентября. Дата 23 сентября была выбрана не случайно, ведь именно в этот день в 1951 году в итальянском Риме была основана Всемирная федерация глухих (ВФГ), которая на данный момент объединяет более 70 миллионов глухих людей во всем мире и 135 национальных ассоциаций глухих.
В Украине представители разных сфер, в частности местных властей, в коротких видео обращаются на языке жестов к глухим. По словам организаторов, цель такого флешмоба – привлечение внимания к сообществу глухих и языку жестов.
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