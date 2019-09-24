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      Разумков и министры нового правительства записали обращение на языке жестов: видео

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      Разумков и министры нового правительства записали обращение на языке жестов: видео
      Разумков и министры нового правительства записали обращение на языке жестов: видео / 24 канал

      Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков и некоторые министры нового правительства записали короткие видеролики, посвященные Международному дню жестовых языков, который отмечается 23 сентября.

      Чиновники поздравили зрителей и призвали их к взаимопониманию.

      Читайте также: Садовый ко Дню глухих записал обращение жестовой речью: видео

      В частности, Дмитрий Разумков пообещал поддержку и содействие развитию жестового языка в Украине.

      Смотрите видео: Разумков обратился на языке жестов

      Видеообращение записали министр иностранных дел Вадим Пристайко, министр экономического развития Тимофей Милованов, министр образования Анна Новосад, министр социальной политики Юлия Соколовская и другие.

      Смотрите видеообращение министров:

      Что известно о Международном дне жестовых языков и флешмобе к этому празднику?Международный день жестовых языков был принят на 72-й сессии Генассамблеи ООН в 2017 году. Отмечают этот день ежегодно 23 сентября. Дата 23 сентября была выбрана не случайно, ведь именно в этот день в 1951 году в итальянском Риме была основана Всемирная федерация глухих (ВФГ), которая на данный момент объединяет более 70 миллионов глухих людей во всем мире и 135 национальных ассоциаций глухих.

      В Украине представители разных сфер, в частности местных властей, в коротких видео обращаются на языке жестов к глухим. По словам организаторов, цель такого флешмоба – привлечение внимания к сообществу глухих и языку жестов.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Тимофей Милованов Ганна Новосад Алексей Оржель Вадим Пристайко Дмитрий Разумков Денис Малюська Юлия Соколовська
      Источник: 24 канал
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