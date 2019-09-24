Разумков та міністри нового уряду записали звернення жестовою мовою: відео

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков та деякі міністри нового уряду записали короткі відеролики, присвячені Міжнародному дню жестових мов, який відзначається 23 вересня.

Урядовці привітали глядачів та закликали їх до взаєморозуміння.

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Зокрема, Дмитро Разумков пообіцяв підтримку та сприяння розвитку жестової мови в Україні.

Дивіться відео: Разумков звернувся мовою жестів



Відеозвернення записали міністр закордонних справ Вадим Пристайко, міністр економічного розвитку Тимофій Милованов, міністерка освіти Ганна Новосад, міністерка соціального політики Юлія Соколовська та інші.

Дивіться відеозвернення міністрів:

Що відомо про Міжнародний день жестових мов та флешмоб до цього свята? Міжнародний день жестових мов було ухвалено на 72-й сесії Генасамблеї ООН у 2017 році. Відзначають цей день щороку 23 вересня. Дату 23 вересня було обрано не випадково, адже саме у цей день 1951 року у італійському Римі було засновано Всесвітню федерація глухих (ВФГ), яка натепер об’єднує понад 70 мільйонів глухих людей у всьому світі та 135 національних асоціацій глухих.



В Україні представники різних сфер, зокрема місцевої влади, у коротких відео звертаються жестовою мовою до глухих. За словами організаторів, мета такого флешмобу – привернення уваги до спільноти глухих та жестової мови.