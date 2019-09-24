09:08
24 вер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ДТП НА ЖИТОМИРЩИНІ НОРМАНДСЬКИЙ ФОРМАТ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін піднімає бойовий дух армії. Сматріни нєвєсти для Пині
      Вєсті Кремля
      21:58, 23 вересня
      Вєсті.UA: Підвищення зарплат Шредінгера. Нє віноват Труба, Портнов сам прішол
      Вєсті.UA
      19:55, 23 вересня
      Найнахабніша банда "чорних реєстраторів" в Україні: хто вони
      ЦРУ
      09:00, 20 вересня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ДТП НА ЖИТОМИРЩИНІ НОРМАНДСЬКИЙ ФОРМАТ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ

      Разумков та міністри нового уряду записали звернення жестовою мовою: відео

      786 Читать новость на русском
      Разумков та міністри нового уряду записали звернення жестовою мовою: відео
      Разумков та міністри нового уряду записали звернення жестовою мовою: відео / 24 канал

      Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков та деякі міністри нового уряду записали короткі відеролики, присвячені Міжнародному дню жестових мов, який відзначається 23 вересня.

      Урядовці привітали глядачів та закликали їх до взаєморозуміння.

      Читайте також: Садовий до Дня глухих записав звернення жестовою мовою: відео

      Зокрема, Дмитро Разумков пообіцяв підтримку та сприяння розвитку жестової мови в Україні.

      Дивіться відео: Разумков звернувся мовою жестів


      Відеозвернення записали міністр закордонних справ Вадим Пристайко, міністр економічного розвитку Тимофій Милованов, міністерка освіти Ганна Новосад, міністерка соціального політики Юлія Соколовська та інші. 

      Дивіться відеозвернення міністрів:

      Що відомо про Міжнародний день жестових мов та флешмоб до цього свята? Міжнародний день жестових мов було ухвалено на 72-й сесії Генасамблеї ООН у 2017 році. Відзначають цей день щороку 23 вересня. Дату 23 вересня було обрано не випадково, адже саме у цей день 1951 року у італійському Римі було засновано Всесвітню федерація глухих (ВФГ), яка натепер об’єднує понад 70 мільйонів глухих людей у всьому світі та 135 національних асоціацій глухих.

      В Україні представники різних сфер, зокрема місцевої влади, у коротких відео звертаються жестовою мовою до глухих. За словами організаторів, мета такого флешмобу – привернення уваги до спільноти глухих та жестової мови.

      blog_ava
      Український скандал у США: що пишуть про це західні медіа
      сьогодні
      5037
      Теги: Новини України Новини політики Дмитро Разумков Вадим Пристайко Олексій Оржель Ганна Новосад Тимофій Милованов Юлія Соколовська Денис Малюська
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Український саміт у Парижі затримується, – Deutsche Welle
      сьогодні , 08:40 Український саміт у Парижі затримується, – Deutsche Welle
      Борис Немировський 152
      Український скандал у США: що пишуть про це західні медіа
      сьогодні , 08:15 Український скандал у США: що пишуть про це західні медіа
      Світлана Попова 5037
      Великий договір щодо Донбасу: що пропонують у Зеленського і які наслідки
      сьогодні , 07:45 Великий договір щодо Донбасу: що пропонують у Зеленського і які наслідки
      Інна Жолобович 8374
      Хуже, чем на севере России и пешком через "Каланчак": новости Крымнаша
      23 вересня , 22:00 Хуже, чем на севере России и пешком через "Каланчак": новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 1528
      Лікування українців за кордоном: що лікують, скільки платять та куди їдуть
      23 вересня , 19:00 Лікування українців за кордоном: що лікують, скільки платять та куди їдуть
      Олександр Бевза 1208
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук