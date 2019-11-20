Разумков о конфликте с Богданом: Бывают достаточно жесткие дискуссии

Дмитрий Разумков достаточно часто общается с Андреем Богданом. Дискуссии между председателем Верховной Рады и главой офиса Президента действительно есть – и часто достаточно серьезные.

С этим нет больших проблем, так Разумков комментирует слухи о конфликте между ним и Богданом в интервью "Украинской правде".

Интересно: Богдан был одним из тех, кого очень не любил Порошенко, даже преследовал, – Рябошапка

Он пояснил – "не понимает, что такое конфликт".

Разные бывают дискуссии. Бывают достаточно жесткие, и с Андреем Иосифовичем так же. Это нормальная жизненная и рабочая обстановка,

– отметил Разумков.

Председатель Верховной Рады при этом подчеркнул, что интересы государства должны быть на первом месте.

"Смотрите, как бы не происходило в этой жизни, какие бы дискуссии между теми или иными политиками или чиновниками не имели место, государственнические вопросы должны быть на первом плане. Мы достаточно регулярно общаемся с Андреем Иосифовичем", – сказал он.

Отметим, в СМИ часто появляется информация о конфликтных ситуациях, связанных с Андреем Богданом. В то же время в Офисе Президента эти слухи обычно опровергают. Так было с "дракой" между Андреем Богданом и главой СБУ Иваном Бакановым.