Разумков о конфликте с Богданом: Бывают достаточно жесткие дискуссии
Дмитрий Разумков достаточно часто общается с Андреем Богданом. Дискуссии между председателем Верховной Рады и главой офиса Президента действительно есть – и часто достаточно серьезные.
С этим нет больших проблем, так Разумков комментирует слухи о конфликте между ним и Богданом в интервью "Украинской правде".
Интересно: Богдан был одним из тех, кого очень не любил Порошенко, даже преследовал, – Рябошапка
Он пояснил – "не понимает, что такое конфликт".
Разные бывают дискуссии. Бывают достаточно жесткие, и с Андреем Иосифовичем так же. Это нормальная жизненная и рабочая обстановка,
– отметил Разумков.
Председатель Верховной Рады при этом подчеркнул, что интересы государства должны быть на первом месте.
"Смотрите, как бы не происходило в этой жизни, какие бы дискуссии между теми или иными политиками или чиновниками не имели место, государственнические вопросы должны быть на первом плане. Мы достаточно регулярно общаемся с Андреем Иосифовичем", – сказал он.
Отметим, в СМИ часто появляется информация о конфликтных ситуациях, связанных с Андреем Богданом. В то же время в Офисе Президента эти слухи обычно опровергают. Так было с "дракой" между Андреем Богданом и главой СБУ Иваном Бакановым.
- 3 ноября в СМИ появилась информация, что Глава СБУ Иван Баканов выбил зуб председателю Офиса Президента Андрею Богдану. Инцидент якобы произошел 30 октября на Банковой. Эту информацию сразу опровергли в Офисе Президента.
- Однако Богдан решил подогреть слухи и начал активный троллинг этой новости в соцсетях. Сначала он написал шутку в адрес Баканова: "Не попадайся на моем пути! В следующий раз выпью всю кровь. Будешь кошкам хвосты крутить!".
- Затем глава ОПУ выставил на своей фейсбук-странице фото, на котором он изображен с выбитыми зубами и синяками на лице.