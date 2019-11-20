Разумков про конфлікт із Богданом: Бувають достатньо жорсткі дискусії

Дмитро Разумков достатньо частко спілкується із Андрієм Богданом. Дискусії між головою Верховної Ради та очільником Офісу Президента справді є – і часто досить серйозні.

Із цим немає великих проблем, так Разумков коментує чутки про конфлікт між ним та Богданом в інтерв’ю "Українській правді".

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Він пояснив – "не розуміє, що таке конфлікт".

Різні бувають дискусії. Бувають достатньо жорсткі, і з Андрієм Йосиповичем так само. Це нормальна життєва і робоча обстановка,

– наголосив Разумков.

Голова Верховної Ради при цьому наголосив, що інтереси держави мають бути на першому місці.

"Дивіться, як би не відбувалося в цьому житті, які б дискусії між тими чи іншими політиками або чиновниками не мали місце, питання державницькі повинні бути на першому плані. Ми достатньо регулярно спілкуємося з Андрієм Йосиповичем", – сказав він.

Зазначимо, у ЗМІ часто з'являється інформація про конфілктні ситуації. пов'язані з Андрієм Богданом. Водночас в Офісі Президента ці чутки зазвичай спростовують. Так було із "бійкою" між Андрієм Богданом та очільником СБу Іваном Бакановим.