Разумков про конфлікт із Богданом: Бувають достатньо жорсткі дискусії
Дмитро Разумков достатньо частко спілкується із Андрієм Богданом. Дискусії між головою Верховної Ради та очільником Офісу Президента справді є – і часто досить серйозні.
Із цим немає великих проблем, так Разумков коментує чутки про конфлікт між ним та Богданом в інтерв’ю "Українській правді".
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Він пояснив – "не розуміє, що таке конфлікт".
Різні бувають дискусії. Бувають достатньо жорсткі, і з Андрієм Йосиповичем так само. Це нормальна життєва і робоча обстановка,
– наголосив Разумков.
Голова Верховної Ради при цьому наголосив, що інтереси держави мають бути на першому місці.
"Дивіться, як би не відбувалося в цьому житті, які б дискусії між тими чи іншими політиками або чиновниками не мали місце, питання державницькі повинні бути на першому плані. Ми достатньо регулярно спілкуємося з Андрієм Йосиповичем", – сказав він.
Зазначимо, у ЗМІ часто з'являється інформація про конфілктні ситуації. пов'язані з Андрієм Богданом. Водночас в Офісі Президента ці чутки зазвичай спростовують. Так було із "бійкою" між Андрієм Богданом та очільником СБу Іваном Бакановим.
- 3 листопада у ЗМІ з'явилась інформація, що Голова СБУ Іван Баканов вибив зуб голові Офісу Президента Андрієві Богдану. Інцидент нібито стався 30 жовтня на Банковій. Цю інформацію одразу спростували в Офісі Президента.
- Проте Богдан вирішив підігріти чутки і почав активний тролінг цієї новини у соцмережах. Спочатку він написав жарт на адресу Баканова: "Не попадайся на моєму шляху! Наступного разу вип'ю всю кров. Будеш кішкам хвости крутити!".
- Потім голова ОПУ виставив на своїй фейсбук-сторінці фото, на якому він зображений з вибитими зубами і синцями на обличчі.