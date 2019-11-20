08:02
20 лист 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПОВЕРНЕННЯ ЗАХОПЛЕНИХ КОРАБЛІВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПРОТЕСТИ У ГОНКОНГУ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Найкращі друзі Путіна. Кадиров проти BBC
      Вєсті Кремля
      21:39, 19 листопада
      Вєсті.UA: Заразний Кива-Джокер. Як корови захищатимуть Ляшка
      Вєсті.UA
      19:30, 19 листопада
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      ПОВЕРНЕННЯ ЗАХОПЛЕНИХ КОРАБЛІВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПРОТЕСТИ У ГОНКОНГУ

      Разумков про конфлікт із Богданом: Бувають достатньо жорсткі дискусії

      66 Читать новость на русском
      Разумков прокоментував чутки про конфлікти з Богданом / Getty Images

      Дмитро Разумков достатньо частко спілкується із Андрієм Богданом. Дискусії між головою Верховної Ради та очільником Офісу Президента справді є – і часто досить серйозні.

      Із цим немає великих проблем, так Разумков коментує чутки про конфлікт між ним та Богданом в інтерв’ю "Українській правді".

      Цікаво: Богдан був одним із тих, кого дуже не любив Порошенко, навіть переслідував, – Рябошапка

      Він пояснив – "не розуміє, що таке конфлікт".

      Різні бувають дискусії. Бувають достатньо жорсткі, і з Андрієм Йосиповичем так само. Це нормальна життєва і робоча обстановка,
      – наголосив Разумков.

      Голова Верховної Ради при цьому наголосив, що інтереси держави мають бути на першому місці.

      "Дивіться, як би не відбувалося в цьому житті, які б дискусії між тими чи іншими політиками або чиновниками не мали місце, питання державницькі повинні бути на першому плані. Ми достатньо регулярно спілкуємося з Андрієм Йосиповичем", – сказав він.

      Зазначимо, у ЗМІ часто з'являється інформація про конфілктні ситуації. пов'язані з Андрієм Богданом. Водночас в Офісі Президента ці чутки зазвичай спростовують. Так було із "бійкою" між Андрієм Богданом та очільником СБу Іваном Бакановим.

      • 3 листопада у ЗМІ з'явилась інформація, що Голова СБУ Іван Баканов вибив зуб голові Офісу Президента Андрієві Богдану. Інцидент нібито стався 30 жовтня на Банковій. Цю інформацію одразу спростували в Офісі Президента.
      • Проте Богдан вирішив підігріти чутки і почав активний тролінг цієї новини у соцмережах. Спочатку він написав жарт на адресу Баканова: "Не попадайся на моєму шляху! Наступного разу вип'ю всю кров. Будеш кішкам хвости крутити!".
      • Потім голова ОПУ виставив на своїй фейсбук-сторінці фото, на якому він зображений з вибитими зубами і синцями на обличчі.
      Як відрізнити біль в нирках від болю в хребті: поради лікаря
      сьогодні
      12159
      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Дмитро Разумков Андрій Богдан Слуга народу Верховна Рада Офіс Президента Новини України Новини політики
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 19 листопада: батл Зеленського і Тимошенко, Ляшку обрали запобіжний захід
      сьогодні , 08:01 Головні новини 19 листопада: батл Зеленського і Тимошенко, Ляшку обрали запобіжний захід
      Емал Набі 1847
      Трамп у "кишені" Путіна: світ побачила скандальна книга секретів Білого дому
      сьогодні , 07:55 Трамп у "кишені" Путіна: світ побачила скандальна книга секретів Білого дому
      Світлана Попова 1065
      Каміни в будинках знаменитостей: дизайни, що надихають та зачаровують
      19 листопада , 11:50 Каміни в будинках знаменитостей: дизайни, що надихають та зачаровують
      728
      Мільйонери-безхатьки: заможні народні депутати активно користуються компенсацією за житло
      сьогодні , 07:27 Мільйонери-безхатьки: заможні народні депутати активно користуються компенсацією за житло
      Ярослав Голобородько 1006
      Україна готова до зупинки транзиту газу з Росії, – ексклюзивне інтерв’ю з міністром Оржелем
      сьогодні , 07:05 Україна готова до зупинки транзиту газу з Росії, – ексклюзивне інтерв’ю з міністром Оржелем
      Альона Чернецька 1106
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук