Богдан був одним із тих, кого дуже не любив Порошенко, навіть переслідував, – Рябошапка

Руслан Рябошапка заявив, що глава Офісу Президента Андрій Богдан був одним із тих, кого дуже не любив Петро Порошенко і навіть певний час переслідував.

Про це генпрокурор розповів у інтерв'ю видання "Лівий берег".

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На його думку, попередній президент міг би використати всі можливості, щоб тиснути на Богдана, в тому числі через це провадження (Йдеться про справу щодо розкрадання коштів держбюджету на користь Міністерства оборони Росії, де фігурував Богдан (сьогодні він там проходить як свідок, – 24 канал).

Рябошапка підтвердив, що нинішнього главу ОП допитували в одному з проваджень близько чотирьох років тому.

На питання Соні Кошкіної, чи провадження розслідувало управління Горбатюка, генпрокурор відповів, що так.

Дивно просто, що він витягнув цю історію саме після того, як його звільнили. І взагалі заявляє, про якусь велику кількість підозр які ось-ось мали бути оголошені, а тут таке сталося, атестація. Можливо, треба було йти на атестацію і таки повідомляти про підозри? Що ж завадило?, – зазначив Рябошапка.

Окрім того, він зазначив, що не називав би стосунки з Богданом дружбою, а швидше давніми приятельськими стосунками.

"Якщо найближчим часом я підніматиму це провадження, то, очевидно, мене можуть звинуватити в тому, що намагатимусь вплинути на розслідування. Слідчий і прокурор — незалежні особи, нехай працюють. Будуть підстави – хай пред'являють підозру. Богдан – не відноситься до категорії спецсуб’єктів і звичайний прокурор може підписати (підозру, — 24 канал).

Що відомо про справу, до якої може бути причетним Богдан?