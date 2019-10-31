Порошенку і не снилось, – Богдан про роботу та втому Зеленського

Володимир Зеленський проводить велику кількість міжнародних зустрічей і постійно у роз’їздах. Водночас є декілька факторів, через які президент справді втомився.

Втома глави держави від негативу, про це сказав керівник Офісу Президента Андрій Богдан в інтерв’ю "Українській правді".

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Богдан пояснив, що він "дуже багато негативу виливається і з засобів масової інформації". За його словами, Зеленський це "дуже болісно сприймає".

Я більш такий призвичаєний, я інколи йому кажу: "Перестань читати Фейсбук, перестань читати інтернет, це викривлена інформація. Суспільство не так усвідомлює ті чи інші наші дії". Це 100 відсотків правди. Але для нього це дуже болісно,

– сказав керівник ОПУ.

Богдан також зазначив, що президент "дуже сильно старається і завжди кудись їздить".

"У нього багато міжнародних зустрічей рівня, які Порошенку і не снилося. Він дуже популярна уже в світі особа", – зазначив він.

Це забирає дуже багато сил, – Богдан

Очільник Офісу Президента додав, на втому президента впливає "декілька факторів". Зокрема, "американська історія з імпічментом, і сама виборча кампанія, і 14-годинний марафон, який показували в усьому світі".

"Оскільки є така зацікавленість, треба якось використовувати на благо держави, залучати інвесторів, запрошувати людей, запрошувати політиків, пояснювати, що в нас відбувається, поправляти імідж держави А це дуже тяжко. Це дуже багато сил забирає і енергії", – наголосив Богдан.