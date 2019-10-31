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      Порошенко и не снилось, – Богдан о работе и усталости Зеленского

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      Это отнимает очень много сил, Богдан о графике Зеленского
      Это отнимает очень много сил, Богдан о графике Зеленского / Официальная страница Президента Украины

      Владимир Зеленский проводит большое количество международных встреч и постоянно в разъездах. Одновременно есть несколько факторов, из-за которых президент действительно устал.

      Усталость главы государства от негатива, об этом сказал руководитель Офиса Президента Андрей Богдан в интервью "Украинской правде".

      Вам будет интересно: У меня нет права уйти, – Андрей Богдан

      Богдан объяснил, что "очень много негатива выливается и с использованием средств массовой информации". По его словам, Зеленский это "очень болезненно воспринимает".

      Я более такой привыкший, я иногда ему говорю: "Перестань читать Фейсбук, перестань читать интернет, это искаженная информация. Общество не так осознает те или иные наши действия". Это 100 процентов правды. Но для него это очень болезненно,
      – сказал руководитель ОПГ.

      Богдан также отметил, что президент "очень сильно старается и всегда куда-то ездит".

      "У него много международных встреч уровня, который Порошенко и не снился. Он очень популярное уже в мире лицо", – отметил он.

      Это отнимает очень много сил, – Богдан

      Глава Офиса Президента добавил, на усталость президента влияет "несколько факторов". В частности, "американская история с импичментом, и сама избирательная кампания, и 14-часовой марафон, который показывали во всем мире".

      "Поскольку есть такая заинтересованность, надо как-то использовать на благо государства, привлекать инвесторов, приглашать людей, приглашать политиков, объяснять, что у нас происходит, поправлять имидж государства. А это очень тяжело. Это очень много сил забирает и энергии", – отметил Богдан.

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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Владимир Зеленский Новости Украины Новости политики Петр Порошенко Офіс Президента Президент Украины Андрей Богдан
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