Порошенко и не снилось, – Богдан о работе и усталости Зеленского

Владимир Зеленский проводит большое количество международных встреч и постоянно в разъездах. Одновременно есть несколько факторов, из-за которых президент действительно устал.

Усталость главы государства от негатива, об этом сказал руководитель Офиса Президента Андрей Богдан в интервью "Украинской правде".

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Богдан объяснил, что "очень много негатива выливается и с использованием средств массовой информации". По его словам, Зеленский это "очень болезненно воспринимает".

Я более такой привыкший, я иногда ему говорю: "Перестань читать Фейсбук, перестань читать интернет, это искаженная информация. Общество не так осознает те или иные наши действия". Это 100 процентов правды. Но для него это очень болезненно,

– сказал руководитель ОПГ.

Богдан также отметил, что президент "очень сильно старается и всегда куда-то ездит".

"У него много международных встреч уровня, который Порошенко и не снился. Он очень популярное уже в мире лицо", – отметил он.

Это отнимает очень много сил, – Богдан

Глава Офиса Президента добавил, на усталость президента влияет "несколько факторов". В частности, "американская история с импичментом, и сама избирательная кампания, и 14-часовой марафон, который показывали во всем мире".

"Поскольку есть такая заинтересованность, надо как-то использовать на благо государства, привлекать инвесторов, приглашать людей, приглашать политиков, объяснять, что у нас происходит, поправлять имидж государства. А это очень тяжело. Это очень много сил забирает и энергии", – отметил Богдан.