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      У меня нет права уйти, – Богдан об увольнении и Зеленском

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      Андрей Богдан объяснил, почему не покинет должность
      Андрей Богдан объяснил, почему не покинет должность / Getty Images

      Андрей Богдан действительно сам надписал заявление об увольнении в начале августа – для руководителя Офиса Президента такой шаг является привычным. Однако покинуть пост Богдан не сможет, если так решит президент.

      К написанию заявления Богдана ничего не мотивировало, об этом он рассказал в интервью "Украинской правде".

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      Глава ОПУ рассказал, что всегда так делал – писал заявление, когда видел "первый критический уровень".

      Я всегда на всех работах, увидев первый некий критический уровень не то что недоверия, а неприятие или вопросы, писал заявление на увольнение с открытой датой, говоря: "пожалуйста, в любой момент мне точно есть куда идти,
      – рассказал он.

      Богдан отметил, что писал такие заявления "для того, чтобы вам было спокойно", однако "ни на что не претендовал".

      По его словам, во время написания заявления оппоненты Владимира Зеленского считали, что"через дискредитацию Богдана они дискредитируют президента и вообще власть".

      "Это был момент, когда, насколько я помню, мы получили информацию, как наши политические оппоненты выстраивают и планируют свою работу – через мой бэкграунд, то, что я адвокат Коломойского, и адвокат того, и адвокат этого..." – пояснил руководитель Офиса Президента.

      Он при этом подчеркнул, что у него "нет права уйти".

      Мы еще на стадии избирательной кампании договорились с Владимиром Александровичем, что я иду с ним до конца, до того момента, когда он не позволит мне уйти. Своего личного желания мало, я должен получить согласие президента",
      – сказал Богдан.

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      Коротко об истории с заявлением Богдана на увольнение

      ► 1 августа СМИ распространили информацию, что Андрей Богдан написал заявление на увольнение
      по собственному желанию.

      ► Целый вечер и часть следующего дня ни в Офисе Президента, ни пресс-секретарь главы государства не подтверждали и не опровергали эту информацию.

      ► 2 августа начали появляться комментарии:
      – заместитель руководителя ОП Руслан Рябошапка опроверг эту информацию и назвал "ерундой",
      – представитель Зеленского в Верховной Раде Руслан Стефанчук рассказал, что ничего не слышал об отставке Богдана,
      – лидер пропрезидентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков сказал, что эта история похожа на шутку.

      ► Впоследствии президент Зеленский подтвердил, что Богдан написал заявление на увольнение, но, мол, такие заявления написали все члены команды – в знак того, что не держатся за должности. Заявление Богдана президент не подписывал, однако может сделать это в любой момент.

      ► Сам Андрей Богдан подтвердил, что писал заявление на отставку – как и все члены команды президента.

      А узнали о заявлении СМИ, по словам Богдана, то ли из-за утечек, то ли из-за СБУ, то ли из-за провокации спецслужб.

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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Президент Украины Владимир Зеленский Офіс Президента Андрей Богдан Новости Украины Новости политики
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