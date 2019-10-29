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      Я люблю вечеринки и троллю людей, – Андрей Богдан рассказал о личной жизни

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      Андрей Богдан
      Андрей Богдан / Getty images

      Глава Офиса Президента Андрей Богдан объяснил, что клубы, рестораны и ночные заведения – это часть его жизни, которая не противоречит ни законам, ни публичной этике, а потому отказываться от этого не собирается.

      Об этом он сказал в интервью изданию "Украинская правда". По его словам, несмотря на его высокую должность, он свободный человек.

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      "Если говорить искренне, так это же правда – я адвокат Коломойского, я люблю вечеринки, я постоянно хожу в какие-то клубы, рестораны и ночные заведения. И веду открытый образ жизни, я стараюсь появляться там без охраны... Я не стараюсь быть плохим. Просто я веселюсь, шучу таким образом. Я таким образом троллю людей", – сказал Богдан.

      На замечание журналистки, что некоторые высказывания могут оскорблять других людей, в частности, мэра Киева Виталия Кличко, он ответил: "Я никого лично не оскорбляю. Это мое мировоззрение, мои мысли. Чего я должен себя ограничивать и говорить неправду или не говорить то, что я думаю? "

      Я – свободный человек, я выражаю свои мысли и буду это делать дальше. Если это кому-то не нравится, это его право,
      – отметил глава Офиса Президента.

      Известно, что Андрей Богдан неоднократно отмечался скандальными сообщениями в фейсбуке. Так, к примеру, 23 августа он гулял на свадьбе юриста Андрея Довбенко в курортном городе Сен-Тропе на Лазурном берегу Франции. Затем высмеивал эту ситуацию в соцсетях.


      Пост Андрея Богдана после громкой свадьбы Андрея Довбенко

      Кроме этого, людей, которые критиковали его действия, он назвал "парахоботиками" и заявил, что в свободное от работы время, едет куда хочет.


      Сообщение Андрея Богдана на фейсбуке

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Офіс Президента Андрей Богдан
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