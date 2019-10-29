Я люблю вечірки та тролю людей, – Андрій Богдан розповів про особисте життя

Глава Офісу Президента Андрій Богдан пояснив, що клуби, ресторани і нічні заклади – це частина його життя, яка не суперечить ні законам, ні публічній етиці, а тому відмовлятись від цього не збирається.

Про це він сказав в інтерв'ю виданню "Українська правда". За його словами, не дивлячись на його високу посаду, він вільна людина.

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"Якщо говорити щиро, так це ж правда – я адвокат Коломойського, я люблю вечірки, я постійно ходжу в якісь клуби, ресторани і нічні заклади. І веду відкритий спосіб життя, я стараюсь появлятися там без охорони… Я не стараюсь бути поганим. Просто я веселюся, жартую таким чином. Я у такий спосіб тролю людей", – сказав Богдан.

На зауваження журналістки, що деякі вислови можуть ображати інших людей, зокрема, мера Києва Віталія Кличка, він відповів: "Я нікого особисто не ображаю. Це мій світогляд, мої думки. Чого я маю себе обмежувати і говорити неправду чи не говорити те, що я думаю?"

Я – вільна людина, я висловлюю свої думки і буду це робити далі. Якщо це комусь не подобається, це його право,

– наголосив глава Офісу Президента.

Відомо, що Андрій Богдан неодноразово відзначався скандальними дописами у фейсбук. Так, до прикладу, 23 серпня він гуляв на весіллі юриста Андрія Довбенка в курортному місті Сен-Тропе на Лазурному березі Франції. Потім висміював цю ситуацію у соцмережах.



Пост Андрія Богдана після гучного весілля Андрія Довбенка

Окрім цього, людей, які критикували його дії, він назвав "парахоботіками" та заявив, що вільний від роботи час, їде куди хоче.



Допис Андрія Богдана на фейсбук