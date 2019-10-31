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      У мене немає права піти, – Богдан про звільнення і Зеленського

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      Андрій Богдан пояснив, чому не залишить посаду
      Андрій Богдан пояснив, чому не залишить посаду / Getty Images

      Андрій Богдан справді сам написав заяву про звільнення на початку серпня – для керівника Офісу Президента такий крок є звичним. Однак залишити посаду Богдан не зможе, якщо так не вирішить президент.

      До написання заяви Богдана нічого не понукало, про це він розповів в інтерв’ю "Українській правді".

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      Очільник ОПУ розповів, що завжди так робив – писав заяву, коли побачив"перший критичний рівень".

      Я завжди на всіх роботах, побачивши перший якийсь критичний рівень не те що недовіри, а несприйняття чи запитання, писав заяву на звільнення з відкритою датою, кажучи: "Будь ласка, в будь-який момент мені точно є куди йти,
      – розповів він.

      Богдан зазначив, що писав такі заяви"для того, щоб вам було спокійно", однак"ні на що не претендував".

      За його словами, у час написання заяви опоненти Володимира Зеленського вважали, що"через дискредитацію Богдана вони дискредитують президента і взагалі владу".

      "Це був момент, коли, наскільки я пам'ятаю, ми отримали інформацію, як наші політичні опоненти вибудовують та планують свою роботу – через мій бекграунд, те, що я адвокат Коломойського, і адвокат того, і адвокат того…", – пояснив керівник Офісу Президента.

      Він при цьому наголосив, що у нього "немає права піти".

      Ми ще на стадії виборчої кампанії домовилися з Володимиром Олександровичем, що я йду з ним до кінця, до того моменту, коли він не дозволить мені піти. Свого особистого бажання мало, я маю отримати згоду президента",
      – сказав Богдан.

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      Коротко про історію із заявою Богдана на звільнення

      ► 1 серпня ЗМІ поширили інформацію, що Андрій Богдан написав заяву на звільнення за власним бажанням.

      Цілий вечір і частину наступного дня ні в Офісі Президента, ні прес-секретар глави держави не підтверджували й не спростовували цю інформацію.

      ► 2 серпня почали з'являтися коментарі:
      – заступник керівника ОП       Руслан Рябошапка спростував цю інформацію і назвав "дурницею",
      – п      редставник Зеленського у Верховній Раді Руслан Стефанчук розповів, що нічого не чув про відставку Богдана,
      – лідер пропрезидентської партії "Слуга народу" Дмитро Разумков сказав, що ця історія схожа на жарт.

      ► Згодом президент Зеленський підтвердив, що Богдан написав заяву на звільнення, але, мовляв, такі заяви написали всі члени команди – на знак того, що не тримаються за посади. Заяву Богдана президент не підписував, проте може зробити це в будь-який момент.

      Сам Андрій Богдан підтвердив, що писав заяву на відставку – як і всі члени команди президента.

      А дізналися про заяву ЗМІ, за словами Богдана, чи то через витоки, чи то через СБУ, чи то через провокацію спецслужб.

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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Андрій Богдан Офіс Президента Новини України Новини політики Володимир Зеленський Президент України
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