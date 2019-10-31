У мене немає права піти, – Богдан про звільнення і Зеленського

Андрій Богдан справді сам написав заяву про звільнення на початку серпня – для керівника Офісу Президента такий крок є звичним. Однак залишити посаду Богдан не зможе, якщо так не вирішить президент.

До написання заяви Богдана нічого не понукало, про це він розповів в інтерв’ю "Українській правді".

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Очільник ОПУ розповів, що завжди так робив – писав заяву, коли побачив"перший критичний рівень".

Я завжди на всіх роботах, побачивши перший якийсь критичний рівень не те що недовіри, а несприйняття чи запитання, писав заяву на звільнення з відкритою датою, кажучи: "Будь ласка, в будь-який момент мені точно є куди йти,

– розповів він.

Богдан зазначив, що писав такі заяви"для того, щоб вам було спокійно", однак"ні на що не претендував".

За його словами, у час написання заяви опоненти Володимира Зеленського вважали, що"через дискредитацію Богдана вони дискредитують президента і взагалі владу".

"Це був момент, коли, наскільки я пам'ятаю, ми отримали інформацію, як наші політичні опоненти вибудовують та планують свою роботу – через мій бекграунд, те, що я адвокат Коломойського, і адвокат того, і адвокат того…", – пояснив керівник Офісу Президента.

Він при цьому наголосив, що у нього "немає права піти".

Ми ще на стадії виборчої кампанії домовилися з Володимиром Олександровичем, що я йду з ним до кінця, до того моменту, коли він не дозволить мені піти. Свого особистого бажання мало, я маю отримати згоду президента",

– сказав Богдан.

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Коротко про історію із заявою Богдана на звільнення

► 1 серпня ЗМІ поширили інформацію, що Андрій Богдан написав заяву на звільнення за власним бажанням.

► Цілий вечір і частину наступного дня ні в Офісі Президента, ні прес-секретар глави держави не підтверджували й не спростовували цю інформацію.

► 2 серпня почали з'являтися коментарі:

– заступник керівника ОП Руслан Рябошапка спростував цю інформацію і назвав "дурницею",

– представник Зеленського у Верховній Раді Руслан Стефанчук розповів, що нічого не чув про відставку Богдана,

– лідер пропрезидентської партії "Слуга народу" Дмитро Разумков сказав , що ця історія схожа на жарт.

► Згодом президент Зеленський підтвердив , що Богдан написав заяву на звільнення, але, мовляв, такі заяви написали всі члени команди – на знак того, що не тримаються за посади. Заяву Богдана президент не підписував, проте може зробити це в будь-який момент.

► Сам Андрій Богдан підтвердив, що писав заяву на відставку – як і всі члени команди президента.

А дізналися про заяву ЗМІ, за словами Богдана, чи то через витоки, чи то через СБУ, чи то через провокацію спецслужб.