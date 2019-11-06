Богдан был одним из тех, кого очень любил Порошенко, даже преследовал, – Рябошапка

Руслан Рябошапка заявил, что глава Офиса Президента Андрей Богдан был одним из тех, кого очень не любил Петр Порошенко и даже некоторое время преследовал.

Об этом генпрокурор рассказал в интервью изданию "Левый берег".

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По его мнению, предыдущий президент мог бы использовать все возможности, чтобы давить на Богдана, в том числе из-за этого производства (Речь идет о деле о хищении средств госбюджета в пользу Министерства обороны России, где фигурировал Богдан (сегодня он там проходит как свидетель – 24 канал).

Рябошапка подтвердил, что нынешнего главу ОП допрашивали в одном из производств около четырех лет назад.

На вопрос Сони Кошкиной, расследовало ли производства управление Горбатюка, генпрокурор ответил, что да.

Удивительно просто, что он вытащил эту историю именно после того, как его уволили. И вообще заявляет, о каком-то большом количестве подозрений которые вот-вот должны были быть объявлены, а тут такое произошло, аттестация. Возможно, надо было идти на аттестацию и таки сообщать о подозрениях? Что же помешало?,

– отметил Рябошапка.

Кроме того, он отметил, что не называл отношения с Богданом дружбой, а скорее давними дружескими отношениями.

"Если в ближайшее время я буду поднимать это производство, то, очевидно, меня могут обвинить в том, что пытаюсь повлиять на расследование. Следователь и прокурор – независимые лица, пусть работают. Будут основания – пусть предъявляют подозрение. Богдан – не относится к категории спецсубъектов и обычный прокурор может подписать (подозрение – 24 канал)".

Что известно о деле, к которому может быть причастен Богдан?

По данным СМИ, Андрей Богдану ГПУ якобы готовят подозрение. Обвиняли действующего главы Офиса Президента в том, что он якобы способствовал вынесению судами решений о незаконном взыскании с Украины 3,1 миллиарда гривен по госгарантиям корпорации "Единые энергетические системы Украины" перед Министерством обороны России.

Впоследствии в ГПУ эту информацию опровергли. Также и сам Богдан все обвинения отверг и назвал такие сообщения фейком, а стоит за этим, по его убеждению, пятый президент Петр Порошенко. В то же время Горбатюк тогда заметил, что действительно рассматривали Андрея Богдана как вероятного фигуранта дела о влиянии на судей. Впрочем, руководство ведомства все время блокировало расследование.

Существует действительно дело, в котором были приняты судебные решения, которые не могли на самом деле быть приняты ни при каких условиях. Они на Украине наложили 3,2 миллиарда гривен долга и выплату 32 миллионов гривен Российской Федерации,

– подчеркивал он.