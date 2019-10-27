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      Разумков рассказал, когда нардепы примут госбюджет

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      Дмитрий Разумков
      Дмитрий Разумков / LIGA.net

      Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков заверил, что проект госбюджета будет принят вовремя.

      Об этом глава Верховной Рады рассказал в эфире ICTV.

       К теме: Минимальная зарплата и прожиточный минимум: что заложено в госбюджете 2020

      Дальше многое лежит. Это бюджет. Мы пока идем по графику. Я надеюсь, что эта тенденция будет сохраняться,
      – заявил Разумков.

      Как утверждают госбюджет Украины?
      Министерство финансов подготовило законопроект о государственном бюджете на год. Затем документ поступил на рассмотрение Кабмина, который утвердил этот проект. После этого документ поступил в Верховную Раду. Там бюджет должны рассмотреть в трех чтениях. Пока парламент одобрил документ лишь в первом чтении. После голосования в Раде, бюджет подписывают спикер и президент, документ публикуют в официальной прессе правительства, и тогда он становится законом.

      В 2020 году прожиточный минимум на 1 человека в месяц составит:

      • с 1 января 2020 года – 2027 гривен,
      • с 1 июля – 2118 гривен,
      • с 1 декабря – 2189 гривен.

      Относительно основных социальных и демографических групп населения прожиточный минимум составит:

      • дети в возрасте до 6 лет: с 1 января 2020 года – 1779 гривен, с 1 июля – 1859 гривен, с 1 декабря – 1921 гривна;
      • дети в возрасте от 6 до 18 лет: с 1 января 2020 года – 2218 гривен, с 1 июля – 2318 гривен, с 1 декабря – 2395 гривен;
      • трудоспособные лица: с 1 января 2020 года – 2102 гривны, с 1 июля – 2197 гривен, с 1 декабря – 2270 гривен;
      • лица, утратившие трудоспособность: с 1 января 2020 года 1638 гривен, с 1 июля 1712 гривны, с 1 декабря 1769 гривен.


      Что заложено в бюджете 2020 года / инфографика 24 канала

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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада Дмитрий Разумков Бюджет Бюджет 2020
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