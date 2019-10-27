Разумков рассказал, когда нардепы примут госбюджет

Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков заверил, что проект госбюджета будет принят вовремя.

Об этом глава Верховной Рады рассказал в эфире ICTV.

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Дальше многое лежит. Это бюджет. Мы пока идем по графику. Я надеюсь, что эта тенденция будет сохраняться,

– заявил Разумков.

Как утверждают госбюджет Украины?

Министерство финансов подготовило законопроект о государственном бюджете на год. Затем документ поступил на рассмотрение Кабмина, который утвердил этот проект. После этого документ поступил в Верховную Раду. Там бюджет должны рассмотреть в трех чтениях. Пока парламент одобрил документ лишь в первом чтении. После голосования в Раде, бюджет подписывают спикер и президент, документ публикуют в официальной прессе правительства, и тогда он становится законом.

В 2020 году прожиточный минимум на 1 человека в месяц составит:

с 1 января 2020 года – 2027 гривен,

с 1 июля – 2118 гривен,

с 1 декабря – 2189 гривен.

Относительно основных социальных и демографических групп населения прожиточный минимум составит:

дети в возрасте до 6 лет: с 1 января 2020 года – 1779 гривен, с 1 июля – 1859 гривен, с 1 декабря – 1921 гривна;

дети в возрасте от 6 до 18 лет: с 1 января 2020 года – 2218 гривен, с 1 июля – 2318 гривен, с 1 декабря – 2395 гривен;

трудоспособные лица: с 1 января 2020 года – 2102 гривны, с 1 июля – 2197 гривен, с 1 декабря – 2270 гривен;

лица, утратившие трудоспособность: с 1 января 2020 года – 1638 гривен, с 1 июля – 1712 гривны, с 1 декабря – 1769 гривен.



Что заложено в бюджете 2020 года / инфографика 24 канала