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      Разумков розповів коли нардепи ухвалять держбюджет

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      Дмитро Разумков
      Дмитро Разумков / LIGA.net

      Спікер Верховної ради Дмитро Разумков запевнив, що проєкт держбюджету буде прийнятий вчасно.

      Про це глава Верховної Ради розповів в ефірі ICTV.

      До теми: Мінімальна зарплата і прожитковий мінімум: що закладено у держбюджеті 2020

      Далі багато що лежить. Це бюджет. Ми поки йдемо за графіком. Я сподіваюся, що ця тенденція буде зберігатися,
      – заявив Разумков.

      Як затверджують держбюджет України?Міністерство фінансів підготувало законопроєкт про державний бюджет на рік. Потім документ надійшов на розгляд Кабміну, який затвердив цей проєкт. Після цього документ надійшов до Верховної Ради. Там бюджет мають розглянути у трьох читаннях. Поки що парламент схвалив документ лише в першому читанні. Після голосування в Раді, бюджет підписують спікер та президент, документ публікують в офіційній пресі уряду, і аж тоді він стає законом.

      У 2020 році прожитковий мінімум на 1 особу на місяць становитиме:

      • з 1 січня 2020 року – 2027 гривень,
      • з 1 липня – 2118 гривень,
      • з 1 грудня – 2189 гривень.

      Щодо основних соціальних і демографічних груп населення прожитковий мінімум становитиме:

      • діти віком до 6 років: з 1 січня 2020 року – 1779 гривень, з 1 липня – 1859 гривень, з 1 грудня – 1921 гривня;
      • діти віком від 6 до 18 років: з 1 січня 2020 року – 2218 гривень, з 1 липня – 2318 гривень, з 1 грудня – 2395 гривень;
      • працездатні особи: з 1 січня 2020 року – 2102 гривні, з 1 липня – 2197 гривень, з 1 грудня – 2270 гривень;
      • особи, які втратили працездатність: з 1 січня 2020 року – 1638 гривень, з 1 липня – 1712 гривні, з 1 грудня – 1769 гривень.


      Що закладено в бюджеті 2020 року / інфографіка 24 каналу

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      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини України Новини політики Бюджет 2020 Бюджет Дмитро Разумков Верховна Рада
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