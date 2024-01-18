Об этом сообщил руководитель "Украинской команды" Артур Палатный. Он также опубликовал в фейсбуке видео передачи помощи подразделению Kraken.

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"Передали партию дронов-камикадзе и тысячу согревающих наборов подразделению Kraken Главного управления разведки. Это разведывательно-диверсионное подразделение было сформировано в Харькове в первые дни широкомасштабного нападения россиян. Его бойцы освобождали Харьковскую область, участвовали в боях за Соледар и Бахмут", – отметил Артур Палатный.

Разведчики подразделения Kraken получили помощь от "Украинской команды": смотрите видео

Во время передачи помощи руководитель "Украинской команды" подчеркнул, что дроны помогут нашим защитникам наводить еще больше ужаса на врага, а теплые наборы защитят от морозов.

Ранее сообщалось, что "Украинская команда" собрала согревающие наборы для 50 тысяч защитников на передовой.