Список состоит из 10 военных. Разведка получила информацию об образовании оккупантов, трудовой деятельности и даже, владеют ли они иностранным языком.

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Заметим, что никто из рашистов свободно не знает английский. Более того, только двое из них были за границей по разу в жизни – в Турции и Египте. При этом один из оккупантов уезжал из России еще в 2010 году.

Также разведка опубликовала фотографии подонков, которые убивали и мучили людей. Теперь весь мир сможет узнать о них.

Полный список военных преступников спецподразделения "Ястреб" – здесь.

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