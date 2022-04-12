Список складається з 10 військових. Розвідка здобула інформацію про освіту окупантів, трудову діяльність та навіть те, чи володіють вони іноземною мовою.

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Зауважимо, що ніхто з рашистів вільно не знає англійської. Ба більше, лише двоє з них були за кордоном по разу в житті – у Туреччині та Єгипті. При тому один з окупантів виїжджав з Росії ще у 2010 році.

Також розвідка опублікувала фотографії покидьків, які вбивали та мучили людей. Тепер весь світ зможе дізнатися про них.

Повний список воєнних злочинців спецпідрозділу "Яструб" – тут.

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