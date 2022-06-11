Удалось ликвидировать российских десантников 10 июня. Об этом сообщили в оперативной сводке за день командования "Юг".

Официально демилитаризованный: украинские защитники ликвидировали капитана спецназа ГРУ

Разведчики ВСУ уничтожили десантников в Херсонской области

Наши защитники в этот момент были на операции по изучению маршрута продвижения в глубь оккупированной территории. В Херсонской области они увидели группу десантников.

После успешной ликвидации вражеского подразделения удалось унести не только оружие. Также разведчики средства связи десанта России.

Какие потери врага за 10 июня на Юге

Украинские воины на этом направлении продолжили эффективно уничтожать российских оккупантов . В частности, приложили свои усилия к статистике потерь россиян и ракетно-артиллерийские подразделения. В общей сложности там ликвидированы за день 39 служащих врага. Также уничтожили по меньшей мере 11 единиц техники:

танк Т-62;

4 бронированных машины,

3 грузовых военных автомобиля;

автоматизированный комплекс радиоэлектронной борьбы "Борисоглебск-2"

2 гаубицы "Мста-Б".

Кроме этого, снаряд ВСУ точно уничтожил полевой состав боеприпасов врага в районе Давыдова Брода.

Также уничтожили группу кадыровцев в Северодонецке

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович 10 июня рассказал, что в боях за Северодонецк ликвидировали кадыровцев из полка "Ахмат ". Это были группа Сил специальных операций России, занимавшаяся военной разведкой.

По словам Арестовича, их "уничтожили в ноль". Поэтому, вероятно, это не тот случай, когда кафиры смогут провести перегруппировку подразделения. Следует заметить, что Россия бросила на Северодонецк большую часть своих сил, сосредоточенных на Востоке. Поэтому наши воины часто ведут героическую борьбу против количественно превосходящего врага.

Однако по данным советника, все же главный замысел российского командования – не опрокидывать весь личный состав под Северодонецк. Поэтому сейчас у города усиливают только артиллерийскую группировку кафиров.

Что говорят в Генштабе по поводу ситуации в Северодонецке

В ВСУ утром 10 июня отметили, что имеющиеся в городе войска пытаются взять населенный пункт под контроль . Однако им это не удается и в населенном пункте продолжаются тяжелые бои