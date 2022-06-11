Россияне не имеют успеха в продвижении на суше. Поэтому они испытывают мощь наших позиций вертолетными ударами с воздуха. ️

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Авиация ВСУ нанесла мощный удар по оккупантам

Однако украинские защитники не задерживаются с ответом. Наши Ми-8 нанесли удар по скоплению противника на Херсонщине, а Су-27 – по составу боеприпасов и техники врага на Николаевщине.

Наша разведка изучила маршрут продвижения россиян в глубь оккупированной Херсонщины. Следовательно, ВСУ удалось уничтожить группу российских десантников, завладев их оружием и средствами связи. ️

За сутки, 10 июня, силы наших подразделений ликвидировали 39 захватчиков и, как минимум, 11 единиц их техники:

танк Т-62 и 4 бронированных,

3 грузовых автомобиля,

автоматизированный комплекс радиоэлектронной борьбы "Борисоглебск-2",

2 гаубицы "Мста-Б".

Метко уничтожили полевой склад боеприпасов в районе Давыдова Брода.

Обратите внимание! Алексей Арестович рассказал, что ВСУ ликвидировали в Херсонской области еще 2 путинских генерала. Их фамилии пока уточняют. Кроме того, советник главы ОП добавил, что на Юге украинские артиллеристы показали значительные успехи. В частности, попали в составы боеприпасов в селах Чаривне и Дмитровка, а около Чкалового вообще ликвидировали 200 оккупантов, среди которых были арабские наемники.

Угроза в Черном море

В ОК "Юг" отметили, что в Черном море идет блокировка судоходства. Также существует угроза ракетных ударов по всей территории Украины. На четырех надводных кораблях и двух подлодках находятся 40 крылатых ракет типа "Калибр". Рядом с ними – два больших десантных корабля.

Вбросы фейков о биоугрозах

В Одесской области враг вбрасывает фейки относительно "вероятной биологической угрозы региона". Рассказывают о распространении инфекционных болезней и "провокациях военных с разрушением проблемных могильников".

Командование призывает людей не поддаваться панике и провокациям, а также проверять информацию. Дело в том, что враг пытается угрожать разрушением не только инфраструктуры, но и стойкости несокрушимого народа.

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