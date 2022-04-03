Перехватить российских диверсантов удалось бойцам из 3-й отдельной танковой бригады.

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Забрали автоматы и РПГ

Военные подчеркнули, что оккупанты имели полное боевое снаряжение. Теперь все это перешло к ВСУ.

Во время одного из боев наши разведчики взяли в плен двух российских диверсантов в полном боевом снаряжены. Напрасно нацеливались оккупанты на позиции ВСУ! Слава украинской разведке!

– пишут украинские военные.

Трофейное оружие / Фото 3 отдельная танковая бригада

Фото 3 отдельная танковая бригада

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