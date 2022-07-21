Офицер разведгруппы "Кедр" ГУР МО рассказал о деталях пленения российского спецназовца в Харьковской области.

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Как украинские разведчики захватили в плен российского офицера: подробности операции

Все происходило в селе Дементиевка Дергачевского района Харьковской области. Чтобы выявить передовые позиции оккупантов и их ДРГ, ночью разведчики применили тепловизионный квадрокоптер. Российские системы радиоэлектронной борьбы мешали обзору, но все же наши воины смогли заметить большое скопление личного состава врага без бронетехники на северо-западной окраине населенного пункта. Оккупанты скрывались в сооружениях, разрушенных во время боевых действий.

По этим целям разведчики сбросили с квадрокоптера 7 ручных гранат Ф-1. На тепловизоре было видно, что оккупанты понесли потери. Впоследствии 4 разведчика ГУР МО вместе с подразделением терробороны отправились на проверку результатов сбросов этих гранат.

Во время перемещения подразделение терробороны попало в засаду в ближайшей к украинским позициям лесопосадке. К сожалению, терроборона сразу понесла потери.

Тем временем в предрассветной мгле, на открытой местности, два разведчика группы "Кедр" ГУР МО вступили в огневой контакт с врагом на короткой дистанции. Силы россиян преобладали, ведь оккупанты были на более выгодных, заранее оборудованных и скрытых позициях. Вражеская ДРГ была в составе примерно 12 – 13 человек, у них был пулеметчик и снайпер.

Бой длился около часа – в результате у врага 2 убитых и 3 раненых, а украинские разведчики отошли на выгодные рубежи без потерь.

В течение дня наши воины провели перегруппировку и разведку лесопосадки, занятой врагами. После спланированной артиллерийской подготовки по этому месту скопления врага, при свете дня разведгруппа ГУР МО выдвинулась на место утреннего боестолкновения и снова зашла в лесопосадку.

Под интенсивным минометным огнем неприятеля удалось захватить живым в плен офицера командира взвода вражеской ДРГ. Он был ранен и сам сдался в плен. Оказалось, что это станислав трутнев.

Что известно об оккупанте станиславе трутневе

Он военнослужащий 140 отряда специального назначения борьбы с подводными диверсионными силами и средствами северного флота военно-морских сил россии.

Его часть 69068 расположена в поселке Видяево Мурманской области.

Интересно, что сам трутнев является уроженцем Запорожья.

Российскому захватчику на месте оказали первую помощь, а затем перевезли в более глубокий тыл, где он находится под стражей в одной из больниц.

Я думаю, что с этим пленником, дай Бог, чтобы у нескольких наших пленных появился шанс на обмен,

– сказал офицер разведгруппы "Кедр".

В общей сложности во время этой операции потери врага составили около 3 десятков убитыми и ранеными. Это подтвердил сам трутнев во время допроса в больнице.

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