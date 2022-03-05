В разведке Минобороны заявили, что каждый украинец должен знать имена врагов. Там обнародовали список военнослужащих 11 А ВВС и ПВО российских оккупационных войск, совершающих вторжение в Украину со стороны Беларуси.

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В Минобороны обнародовали имена оккупантов

Украинские защитники продолжают героически защищать нашу землю. Разведка работает круглосуточно, поэтому ВСУ полностью контролируют перемещение оккупантов и знают имена вражеских военных, зашедших на территорию Украины.

Вы пришли на нашу землю проводить спецоперацию по демилитаризации? На самом же деле убиваете мирное население! Мы вам покажем, что такое настоящая демилитаризация, уничтожая вас один за другим! Слава Украине!

– отметили в ГУ разведки Минобороны.

В общей сложности обнародовали имена, должности, данные из документов 42 оккупантов. Список врагов можно просмотреть по ссылке.

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