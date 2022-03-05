У розвідці Міноборони заявили, що кожен українець повинен знати імена ворогів. Там оприлюднили список військовослужбовців 11 А ВПС та ППО російських окупаційних військ, які здійснюють вторгнення в Україну з боку Білорусі.

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У Міноборони оприлюднили імена окупантів

Українські захисники продовжують героїчно боронити нашу землю. Розвідка працює цілодобово, тому ЗСУ повністю контролюють переміщення окупантів та знають імена ворожих військових, які зайшли на територію України.

Ви прийшли на нашу землю проводити спецоперацію по демілітаризації? Насправді ж вбиваєте мирне населення! Ми вам покажемо що таке справжня демілітаризація, знищуючи вас один за одним! Слава Україні!,

– зазначили у ГУ розвідки Міноборони.

Загалом оприлюднили імена, посади та дані з документів 42 окупантів. Список ворогів можна переглянути за посиланням.

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