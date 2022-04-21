Речь идет о Георгии Шуваеве и Александре Блажко. Они сознательно выполняют приказы путинского режима, уничтожая украинцев.
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Что известно об этих военных преступниках
Шуваев Георгий
Полковник Шуваев Георгий Иванович – начальник ракетных войск и артиллерии 1 танковой армии (воинская часть 73621, Баковка, Одинцовский район, Московская область) Западного военного округа российских вооруженных сил.
Георгий Шуваев / фото ГУР
Активно участвует в открытой войне России против Украины. Причастен к планированию применения артиллерийскими подразделениями 1 танковой армии тяжелого наступательного вооружения неизбирательного действия при обстрелах населенных пунктов. Его подчиненный личный состав обстреливал города и села Сумской и Харьковской области, что привело к значительным жертвам среди мирного населения.
Блажко Александр
Полковник Блажко Александр Сергеевич – командир 288 артиллерийской бригады (воинская часть 30683, село Мулино Нижегородской области) 1 танковой армии Западного военного округа российских вооруженных сил. Также принимает участие в полномасштабной войне против Украины.
Александр Блажко / фото ГУР
В частности, он причастен к планированию применения своими подразделениями тяжелого наступательного вооружения неизбирательного действия при обстрелах населенных пунктов. Его подчиненные также обстреливали города и села Сумской и Харьковской областей, убивая тем самым мирное население.
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