Мовиться про Георгія Шуваєва та Олександра Блажко. Вони свідомо виконують накази путінського режиму, знищуючи українців.
Важливо Російське командування наказало вбити всіх українських полонених у районі Попасної
Що відомо про цих воєнних злочинців
Шуваєв Георгій
Полковник Шуваєв Георгій Іванович – начальник ракетних військ та артилерії 1 танкової армії (військова частина 73621, Баковка, Одинцівський район, Московська область) Західного військового округу російських збройних сил.
Георгій Шуваєв / фото ГУР
Бере активну участь у відкритій війні Росії проти України. Причетний до планування застосування артилерійськими підрозділами 1-ї танкової армії важкого наступального озброєння невиборчої дії при обстрілах населених пунктів. Його підлеглий особовий склад обстрілював міста та села Сумської та Харківської областей, що призвело до значних жертв серед мирного населення.
Блажко Олександр
Полковник Блажко Олександр Сергйович – командир 288 артилерійської бригади (військова частина 30683, село Муліне Нижньогородської області) 1 танкової армії Західного військового округу російських збройних сил. Також бере участь у повномасштабній війні проти України.
Олександр Блажко / фото ГУР
Зокрема він причетний до планування застосування своїми підрозділами важкого наступального озброєння невиборчої дії під час обстрілів населених пунктів. Його підлеглі також обстрілювали міста й села Сумської та Харківської областей, тим самим вбиваючи мирне населення.
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