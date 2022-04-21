Мовиться про Георгія Шуваєва та Олександра Блажко. Вони свідомо виконують накази путінського режиму, знищуючи українців.

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Що відомо про цих воєнних злочинців

Шуваєв Георгій

Полковник Шуваєв Георгій Іванович – начальник ракетних військ та артилерії 1 танкової армії (військова частина 73621, Баковка, Одинцівський район, Московська область) Західного військового округу російських збройних сил.



Георгій Шуваєв / фото ГУР

Бере активну участь у відкритій війні Росії проти України. Причетний до планування застосування артилерійськими підрозділами 1-ї танкової армії важкого наступального озброєння невиборчої дії при обстрілах населених пунктів. Його підлеглий особовий склад обстрілював міста та села Сумської та Харківської областей, що призвело до значних жертв серед мирного населення.

Особиста інформація. Паспорт громадянина Росії: 7903 265166, виданий 10 квітня 2003 року ОВС міста Майкоп (Республіка Адигея).

Адреса реєстрації/проживання: Краснодарський край, місто Білоріченськ, вулиця Таманської армії, 110, квартира 12.

Блажко Олександр

Полковник Блажко Олександр Сергйович – командир 288 артилерійської бригади (військова частина 30683, село Муліне Нижньогородської області) 1 танкової армії Західного військового округу російських збройних сил. Також бере участь у повномасштабній війні проти України.



Олександр Блажко / фото ГУР

Зокрема він причетний до планування застосування своїми підрозділами важкого наступального озброєння невиборчої дії під час обстрілів населених пунктів. Його підлеглі також обстрілювали міста й села Сумської та Харківської областей, тим самим вбиваючи мирне населення.

Особиста інформація: Паспорт громадянина Росії: 2203 459378, виданий 07 травня 2003 року РВВС Володарського району Нижньогородської області. Попередній паспорт: АЕ 041501. ІПН: 521406260978.

Адреса реєстрації/проживання: Нижньогородська область, Володарський район, село Муліне, вулиця Гвардійська, 10, квартира 50.

Контактний робочий телефон у його військовій частині: 7-82-50 (позивний "Вірність"), факс: 7-82-50.

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