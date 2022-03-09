Они участвуют в карательной операции против мирного населения на временно оккупированных территориях Украины. И каждый заслуживает знания врага поименно, отмечают в министерстве.

Главное Россия напала на Украину: хронология основных событий

Некоторые имена из списка оккупантов

  • полковник полиции Маслов Олег Александрович – заместитель командира отряда,
  • подполковник полиции Черенков Сергей Александрович – начальник отделения планирования и взаимодействия при проведении специальных операций,
  • подполковник полиции Никитин Владимир Владимирович – старший оперуполномоченный по особо важным делам отделения планирования и взаимодействия при проведении специальных операций,
  • подполковник полиции Кондрашев Александр Семенович, начальник боевого отделения,
  • подполковник полиции Киселев Геннадий Валентинович – старший оперуполномоченный по особо важным делам боевого отделения,
  • подполковник полиции Сухоруков Александр Витальевич – старший оперуполномоченный (снайпер) боевого отделения,
  • подполковник полиции Уваров Алексей Александрович – старший оперуполномоченный по особо важным делам боевого отделения,
  • майор полиции Сологуб Игорь Владимирович – старший оперуполномоченный (высотник) боевого отделения,
  • майор полиции Чехольский Роман Андреевич – старший оперуполномоченный (взрывотехник) боевого отделения,
  • майор полиции Янинко Александр Марьянович – старший оперуполномоченный боевого отделения.

С полным списком можно ознакомиться по ссылке.

Гарантируем, что они полностью почувствуют гнев украинского народа. Обещаем, ни одно преступление не останется безнаказанным,
– говорится в сообщении.

ВСУ

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