Кисель Сергей Александрович

Это бывший командующий 1 танковой армией (в/ч 73621, Баковка, Одинцовский район, Московская область) Западного военного округа ВС РФ, генерал-лейтенант.

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Он принимал непосредственное участие в войне против Украины – командовал подразделениями 1 танковой армии, действующей на Сумском и Харьковском направлениях. В период с февраля по март 2022 года руководил захватом северо-восточных регионов Украины. Эти подразделения причастны к военным преступлениям против мирного населения,

– отметили в ГУР.

Его с позором отстранили от должности за некомпетентность при управлении, личную нерешительность и трусость, что привело к потере контроля над ситуацией и массовому захвату в плен срочников. Информация об этом выставила Путина "лжецом", который постоянно отрицал, что они воюют в Украине.

Больше информации о Киселе – здесь.

Кравченко Владимир Викторович

Командующий 11 А ВВС и ПВО Восточного ВО ВС РФ, генерал-лейтенант. Участвует в войне против Украины. Он командует авиационными подразделениями 11 А ВВС и ПВО, выделенными в состав группировки войск "Восток".

В период с февраля по апрель 2022 года руководил действиями подчиненных подразделений по нанесению авиационных ударов по гражданским объектам на территории Киевской и Черниговской областей Украины с использованием неизбирательного авиационного вооружения (авиабомб ОФАБ-250-270, ФАБ-500, ОФЗАБ-500) что привели к значительным жертвам среди мирного населения.

Больше информации о Кравченко – здесь.

Мордвичев Андрей Николаевич

Командующий 8 общевойсковой армией Южного военного округа ВС РФ, генерал-лейтенант. Участвует в войне против Украины. Он командует подразделениями 8 армии, выделенными в состав группировки войск "Юг".

Руководит операцией по захвату Мариуполя, в ходе которой сознательно производятся массированные неизбирательные обстрелы жилых районов из тяжелого вооружения. Это повлекло за собой практически полное разрушение города и беспрецедентное в послевоенной истории Европы количество жертв среди мирного населения.

Действия российского генерала грубо нарушают нормы гуманитарного права и прямо подпадают под определение "геноцида".

Больше информации о Мордвичеве – здесь.

Подонки! Без чести, души и совести. Никакой бункер не спасет от наказания за тяжкие преступления против украинского народа,

– заявили в разведке.

В британской разведке также говорят, что цель России неизменна: смотрите видео