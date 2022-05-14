Там говорится, что Главное управление разведки Минобороны получит средства для обеспечения неотложных нужд. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на определение Кабинета министров за 13 мая.

Вниманию В США говорят, что их разведка не передавала Украине данные с координатами "Москвы"

На что нужны эти деньги

Документ о немедленной финансовой поддержке наших разведчиков называется "О выделении средств из резервного фонда государственного бюджета". Там указано, что бюджетный перевод составит 1,23 миллиарда гривен.

В частности, предусмотрено, что средства будут направлены сразу на несколько необходимых сейчас ГУР.

закупки, содержания и ремонта вооружения, как и военной техники;

материально-технического обеспечения главного разведывательного органа страны

Распоряжение Правительства принято с целью повышения обороноспособности государства в условиях военного положения,

– подчеркнули в указе.

Выделенная сумма будет составлять немного меньше 1/5 годового бюджета. Ведь на обеспечение ГУР в 2022 году выделили 4,48 миллиарда. Следует отметить, также в бюджете было предусмотрено финансирование внешней разведки Украины – 4,46 миллиарда.

Достаточна ли это сумма для таких служб

В годовом бюджете заложены относительно небольшие средства для обеспечения ГУР. В качестве примера Службе безопасности Украины в год выделили 15 миллионов. А вот в других государствах на разведку тратят гораздо большие суммы.

Сколько тратят на разведку в США

2 июня прошлого года Пентагон раскрыл бюджет на военную разведку в 2022 году. Согласно опубликованным документам, эта сумма должна составлять 23,3 миллиарда долларов. В конвертации в гривне это составляет чуть меньше 700 миллиардов.

Что известно о финансировании в Британии и Германии

Сколько на свой Центр военной разведки и безопасности тратит Великобритания неизвестно, поскольку эти данные засекречены. Однако еще в 1999 году бюджет составил 27 миллионов фунтов, за которые обеспечивали работу 484 работника. Однако тогда это было относительно молодое учреждение – основанное только за три года до этого.

В Германии же разведданные собирает Служба военной контрразведки. Пока данные о финансировании подразделения засекречены. Однако, согласно открытым источникам, в 2009 году на эту службу выделили 73 миллиона евро. Координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец в 2019 году сообщил, что сейчас эти бюджеты в Германии достигают 730 миллионов в год.

Сколько тратит Россия

Страна, пытающаяся забрать нашу свободу, тоже не экономит на сборе данных. Например, в том 2019 году Генеральное разведывательное управление России получило 5 миллиардов долларов. Важно, что эта сумма касалась только оплаты сделок в других государствах.

Наша разведка установила – в генштабе России вспыхнула борьба за власть: смотрите видео