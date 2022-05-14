Там мовиться, що Головне управління розвідки Міноборони отримає кошти для забезпечення невідкладних потреб. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на ухвалу Кабінету міністрів за 13 травня.

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На що саме потрібні ці гроші

Документ про негайну фінансову підтримку наших розвідників називається "Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету". Там вказано, що бюджетний переказ становитиме 1,23 мільярда гривень.

Зокрема, передбачено, що кошти будуть спрямовані одразу на кілька необхідних зараз ГУР речей:

закупівлі, утримання та ремонту озброєння, а також військової техніки;

матеріально-технічного забезпечення головного розвідувального органу країни.

Розпорядження Уряду прийнято з метою підвищення обороноздатності держави в умовах воєнного стану,

– підкреслили в указі.

Виділена сума становитиме трішки менше ніж 1/5 річного бюджету. Адже загалом на забезпечення ГУР у 2022 році виділили 4,48 мільярда. Варто зауважити, також у бюджеті було передбачене фінансування зовнішньої розвідки України – 4,46 мільярда.

Чи достатня це сума для таких служби

У річному бюджеті закладені відносно невеликі кошти для забезпечення ГУР. Для прикладу Службі безпеки України на рік виділили 15 мільйонів. А ось в інших державах на розвідку витрачають значно більші суми.

Скільки витрачають на розвідку в США

2 червня минулого року Пентагон розкрив бюджет на військову розвідку у 2022 році. Відповідно до опублікованих документів ця сума мала становити 23,3 мільярда доларів. У конвертації в гривні це становить трішки менше, ніж 700 мільярдів.

Що відомо про фінансування в Британії та Німеччині

Скільки на свій Центр воєнної розвідки й безпеки витрачає Велика Британія достеменно невідомо, оскільки ці дані засекречені. Проте ще у 1999 році бюджет становив 27 мільйоні фунтів, за які забезпечували роботу 484 працівників. Однак тоді це ще була відносно молода установа – заснували лише за три роки до цього.

У Німеччини ж розвіддані збирає Служба військової контррозвідки. Наразі дані про фінансування підрозділу засекречене. Проте, відповідно до відкритих джерел, у 2009 році на цю службу виділили 73 мільйони євро. Координатор групи "Інформаційний спротив" Костянтин Машовець у 2019 році повідомив, що зараз ці бюджети в Німеччині сягають 730 мільйонів на рік.

Скільки витрачає Росія

Країна, яка намагається забрати нашу свободу, теж не економить на зборі даних. Для прикладу, у тому 2019 році Генеральне розвідувальне управління Росії отримало 5 мільярдів доларів. Важливо, що ця сума стосувалася лише оплати операцій в інших державах.

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