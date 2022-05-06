Сполучені Штати офіційно підтвердили, що вони діляться розвідданими з Україною. Сталося це після того, як в деяких американських ЗМІ вийшло декілька матеріалів, в яких вказувалося, що саме завдяки даним американської розвідки українці зуміли ліквідувати близько десяти російських генералів. А також завдати ракетного удару по крейсеру "Москва". І що це нібито сталося саме після того, як США підтвердили цю ціль.

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"Сполучені Штати надають дані розвідки з поля бою, щоб допомогти українцям захистити свою країну", – заявив офіційний речник Пентагону Джон Кірбі під час брифінгу.

Але він наголосив, що не варто перебільшувати роль цих даних в контексті знищення російських генералів чи крейсера "Москва".

"Ми не надаємо розвідданих про розташування вищих військових керівників на полі бою та не беремо участі в рішеннях щодо націлювання українських військових", – заявив Джон Кірбі.

За його словами, українці самі приймають рішення щодо завдання ударів, базуючись на тих даних, які в них є. Прессекретар Пентагону запевнив, що українці у цій війні мають набагато більше інформації, аніж американці. Адже не лише США надають Україні дані своєї розвідки що стосується війни з Росією. Окрім того, українці теж можуть збирати дані безпосередньо з поля бою.

Відтак, за словами Джона Кібрі, американці лише надають "корисні та своєчасні дані розвідки", а вже українська сторона самостійно приймає рішення, як нею скористатися, щоб захиститися від російської агресії.

Дані американської розвідки для українських захисників

Американські ЗМІ неодноразово писали про те, що Сполучені Штати передають чималу кількість інформації українським військовим, завдяки чому нашій країні вдається ефективно протистояти загарбникам.

Чи не перший такий матеріал стосувався того, що українці отримують інформацію про планування ракетних ударів по об'єктах інфраструктури. Росіяни думають, що там зберігається озброєння. Але виявляється, що там нічого немає. Відтак навіть якщо система протиповітряної оборони України не справляється з чималим залпом російських крилатих ракет, то їх влучання не завдає значних збитків обороноздатності України.

Та на початку травня одразу декілька американських ЗМІ, серед яких New York Times, The Washington Post та NBC News з посиланням на власні джерела серед американських військових повідомили, що українцям вдалося підбити крейсер "Москва" лише після того, як ціль підтвердили американські розвідники. США нібито підтвердили, що це саме крейсер "Москва" та надали точні координати його перебування. Хоча американці і не знали, як саме ці дані будуть використані українською стороною. І лише після цього українці завдали по ньому удари з ракетного комплексу "Нептун". Сталося це 13 квітня. А 14 квітня корабель пішов на дно.