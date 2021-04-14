В американской разведке уверены, что Россия будет активно использовать и модернизировать свои вооруженные силы. Таким образом она будет бросать вызов США и союзникам.

Несмотря на то, что Россия даже сокращает расходы на оборону, она будет опираться на новое оружие. Это представляет повышенную угрозу для Штатов.

К теме Отчет разведки США: Россия в 2021 году продолжит агрессивные действия против Запада и Украины

Данные разведки США о российских вооруженных силах и ЧВК

У Кремля есть деньги для размещения войск в стратегически важных регионах. Однако в США считают, что чем дальше от России эти войска развернуты, тем меньше вероятность, что они выдержат интенсивные боевые действия. Частные военные и охранные компании распространяют военный влияние Москвы по невысокой цене. По информации разведки, этими ЧВК руководят близкие к Кремлю российские олигархи. Таким образом Москва отрицает свое участие. Правда, эти наемники часто не могут достичь стратегических целей Кремля в следствии своих ограниченных тактических навыков.

Русское оружие массового поражения

В отчете разведки говорится, что Россия остается крупнейшим и самым мощным соперником США в области оружия массового поражения. Все потому, что Москва расширяет и модернизирует свой потенциал ядерного оружия, наращивая возможности стратегического и нестратегического оружия. Более того, страна продолжает вызывать опасения относительно безопасности ядерных материалов.

Москва рассматривает свой ядерный потенциал как необходимый для сдерживания и достижения своих целей в потенциальном конфликте с США и НАТО и считает надежный фактор ядерного оружия главной гарантией России,

– отметили в разведке.

Добавили, что Россия строит большой, широкий и современный набор нестратегических систем, которые способны доставлять ядерные или обычные боеголовки.

Обратите внимание! Спецслужбы США обнародовали отчет, в котором назвали Россию одной из четырех стран, которые представляют угрозу для Америки в 2021 году. Среди других – Китай, Иран и Северная Корея.