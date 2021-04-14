Россия будет опираться на новое оружие, представляющее повышенную угрозу для США, – разведка
В американской разведке уверены, что Россия будет активно использовать и модернизировать свои вооруженные силы. Таким образом она будет бросать вызов США и союзникам.
Источник:CBS News
Несмотря на то, что Россия даже сокращает расходы на оборону, она будет опираться на новое оружие. Это представляет повышенную угрозу для Штатов.
К теме Отчет разведки США: Россия в 2021 году продолжит агрессивные действия против Запада и Украины
Данные разведки США о российских вооруженных силах и ЧВК
- У Кремля есть деньги для размещения войск в стратегически важных регионах. Однако в США считают, что чем дальше от России эти войска развернуты, тем меньше вероятность, что они выдержат интенсивные боевые действия.
- Частные военные и охранные компании распространяют военный влияние Москвы по невысокой цене. По информации разведки, этими ЧВК руководят близкие к Кремлю российские олигархи. Таким образом Москва отрицает свое участие. Правда, эти наемники часто не могут достичь стратегических целей Кремля в следствии своих ограниченных тактических навыков.
Русское оружие массового поражения
В отчете разведки говорится, что Россия остается крупнейшим и самым мощным соперником США в области оружия массового поражения. Все потому, что Москва расширяет и модернизирует свой потенциал ядерного оружия, наращивая возможности стратегического и нестратегического оружия. Более того, страна продолжает вызывать опасения относительно безопасности ядерных материалов.
Москва рассматривает свой ядерный потенциал как необходимый для сдерживания и достижения своих целей в потенциальном конфликте с США и НАТО и считает надежный фактор ядерного оружия главной гарантией России,
– отметили в разведке.
Добавили, что Россия строит большой, широкий и современный набор нестратегических систем, которые способны доставлять ядерные или обычные боеголовки.
Поделиться новостью