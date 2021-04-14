Отчет разведки США: Россия в 2021 году продолжит агрессивные действия против Запада и Украины
Американская разведка назвала Россию одной из четырех стран, которые представляют угрозу для Соединенных Штатов в 2021 году. В списке также Китай, Иран и Северная Корея.
Источник:CBS News
Ежегодно 18 спецслужб США обнародуют отчет, который отражает коллективное мнение в отношении тех, кто угрожает национальной безопасности. На этот раз документ состоит из 27 страниц и содержит только информацию, которая не является секретной.
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Россия продолжит агрессивные действия
Прогнозируется, что в 2021 году Россия продолжит свои агрессивные действия, используя самые разнообразные тактики, чтобы:
- подорвать влияние США;
- разработать новые международные нормы и партнерства;
- разделить западные страны и ослабить западные союзы;
- продемонстрировать способность России влиять на мировые события.
Москва продолжит развивать свой военный, ядерный, космический, кибернетический и разведывательный потенциал. Она также будет использовать свои энергетические ресурсы, чтобы продвигать собственную повестку дня и препятствовать США.
Россия стремится продвигать свои интересы
Спецслужбы отмечают, что Россия будет пытаться продвигать собственные интересы и хочет подорвать интересы США и их союзников. Для этого Москва использовать ряд инструментов, в частности:
- кампании воздействия;
- разведку и антитеррористическое сотрудничество;
- военную помощь и совместные военные учения;
- операции наемников, убийства и продажу оружия.
Дестабилизация Украины
Россия будет продолжать пытаться дестабилизировать ситуацию в Украине, тогда как переговоры по урегулированию (ситуации на Донбассе – 24 канал) заблокированы, а боевые действия продолжаются.
- В течение последних нескольких недель страна-агрессор стягивает свои войска к нашим границам.
- Украинская разведка предупредила, что до 20 апреля их численность достигнет 110 тысяч единиц личного состава.
- Кроме этого, Россия перебрасывает военных и технику в оккупированный Крыму.
Стоит напомнить, что Соединенные Штаты заверили Украину в поддержке, а Европейское командование американских вооруженных сил привело армию в боеготовность.
Расположение российских группировок вблизи границы / Инфографика 24 канала
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