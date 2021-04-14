Американская разведка назвала Россию одной из четырех стран, которые представляют угрозу для Соединенных Штатов в 2021 году. В списке также Китай, Иран и Северная Корея.

Ежегодно 18 спецслужб США обнародуют отчет, который отражает коллективное мнение в отношении тех, кто угрожает национальной безопасности. На этот раз документ состоит из 27 страниц и содержит только информацию, которая не является секретной.

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Россия продолжит агрессивные действия

Прогнозируется, что в 2021 году Россия продолжит свои агрессивные действия, используя самые разнообразные тактики, чтобы:

подорвать влияние США;

разработать новые международные нормы и партнерства;

разделить западные страны и ослабить западные союзы;

продемонстрировать способность России влиять на мировые события.

Москва продолжит развивать свой военный, ядерный, космический, кибернетический и разведывательный потенциал. Она также будет использовать свои энергетические ресурсы, чтобы продвигать собственную повестку дня и препятствовать США.

Россия стремится продвигать свои интересы

Спецслужбы отмечают, что Россия будет пытаться продвигать собственные интересы и хочет подорвать интересы США и их союзников. Для этого Москва использовать ряд инструментов, в частности:

кампании воздействия;

разведку и антитеррористическое сотрудничество;

военную помощь и совместные военные учения;

операции наемников, убийства и продажу оружия.

Дестабилизация Украины

Россия будет продолжать пытаться дестабилизировать ситуацию в Украине, тогда как переговоры по урегулированию (ситуации на Донбассе – 24 канал) заблокированы, а боевые действия продолжаются.

Стоит напомнить, что Соединенные Штаты заверили Украину в поддержке, а Европейское командование американских вооруженных сил привело армию в боеготовность.



Расположение российских группировок вблизи границы / Инфографика 24 канала