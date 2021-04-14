Американська розвідка назвала Росію однією з чотирьох країн, які становлять загрозу для Сполучених Штатів у 2021 році. У списку також Китай, Іран і Північна Корея.

Щороку 18 спецслужб США оприлюднюють звіт, який відображає колективну думку щодо тих, хто загрожує національній безпеці. Цього разу документ складається з 27 сторінок і містить лише інформацію, яка не є секретною.

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Росія продовжить агресивні дії

Прогнозується, що у 2021 році Росія продовжить свої агресивні дії, використовуючи найрізноманітніші тактики, щоб:

підірвати вплив США;

розробити нові міжнародні норми та партнерства;

розділити західні країни і послабити західні союзи;

продемонструвати здатність Росії впливати на світові події.

Москва продовжить розвивати свій військовий, ядерний, космічний, кібернетичний і розвідувальний потенціал. Вона також використовуватиме свої енергетичні ресурси, щоб просувати власний порядок денний і перешкоджати США.

Росія прагне просувати свої інтереси

Спецслужби наголошують, що Росія намагатиметься просувати власні інтереси і хоче підірвати інтереси США та їхніх союзників. Для цього Москва використовувати низку інструментів, зокрема:

кампанії впливу;

розвідку та антитерористичне співробітництво;

військову допомогу і спільні військові навчання;

операції найманців, вбивства і продаж зброї.

Дестабілізація України

Росія продовжуватиме намагатися дестабілізувати ситуацію в Україні, тоді як переговори щодо врегулювання (ситуації на Донбасі – 24 канал) заблоковані, а бойові дії тривають.

Варто нагадати, що Сполучені Штати запевнили Україну у підтримці, а Європейське командування американських збройних сил привело армію у боєготовність.



Розташування російських угрупувань поблизу кордону / Інфографіка 24 каналу