Звіт розвідки США: Росія у 2021 році продовжить агресивні дії проти Заходу та України
Американська розвідка назвала Росію однією з чотирьох країн, які становлять загрозу для Сполучених Штатів у 2021 році. У списку також Китай, Іран і Північна Корея.
Джерело:CBS News
Щороку 18 спецслужб США оприлюднюють звіт, який відображає колективну думку щодо тих, хто загрожує національній безпеці. Цього разу документ складається з 27 сторінок і містить лише інформацію, яка не є секретною.
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Росія продовжить агресивні дії
Прогнозується, що у 2021 році Росія продовжить свої агресивні дії, використовуючи найрізноманітніші тактики, щоб:
- підірвати вплив США;
- розробити нові міжнародні норми та партнерства;
- розділити західні країни і послабити західні союзи;
- продемонструвати здатність Росії впливати на світові події.
Москва продовжить розвивати свій військовий, ядерний, космічний, кібернетичний і розвідувальний потенціал. Вона також використовуватиме свої енергетичні ресурси, щоб просувати власний порядок денний і перешкоджати США.
Росія прагне просувати свої інтереси
Спецслужби наголошують, що Росія намагатиметься просувати власні інтереси і хоче підірвати інтереси США та їхніх союзників. Для цього Москва використовувати низку інструментів, зокрема:
- кампанії впливу;
- розвідку та антитерористичне співробітництво;
- військову допомогу і спільні військові навчання;
- операції найманців, вбивства і продаж зброї.
Дестабілізація України
Росія продовжуватиме намагатися дестабілізувати ситуацію в Україні, тоді як переговори щодо врегулювання (ситуації на Донбасі – 24 канал) заблоковані, а бойові дії тривають.
- Протягом останніх декількох тижнів країна-агресор стягує свої війська до наших кордонів.
- Українська розвідка попередила, що до 20 квітня їхня чисельність сягне 110 тисяч одиниць особового складу.
- Окрім цього, Росія перекидає військових та техніку до окупованого Криму.
Варто нагадати, що Сполучені Штати запевнили Україну у підтримці, а Європейське командування американських збройних сил привело армію у боєготовність.
Розташування російських угрупувань поблизу кордону / Інфографіка 24 каналу
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