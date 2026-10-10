Об этом в эфире 24 Канала рассказал военный обозреватель Денис Попович. По его словам, судя по последним ударам по России, Украина продолжает проводить атаки против российских нефтеперерабатывающих заводов. То есть Киев не согласился на требования администрации США.

Почему потеря разведданных от США грозит?

Как подчеркнул Попович, подобная ситуация произошла еще в 2015 году. Тогда Соединенные Штаты на короткий период приостановили передачу разведданных. Тогда Франция предложила свои услуги в этом направлении.

Возможная отмена или ограничение предоставления американских разведданных станет вызовом для нашего государства. Спутниковые системы США позволяют отслеживать цели и последствия ударов в режиме реального времени.

Если Украина не подготовилась к этому, то могут возникнуть определенные проблемы. И есть сомнения, что государство как-то могло к этому подготовиться по техническим причинам.